Oficial din Ministerul Sportului, la finalul Săptămânii Europene a Sportului în România: Rezultatele sunt peste aşteptări

Aproximativ 130.000 de persoane au participat la evenimentele organizate anul acesta în cadrul Săptămânii Europene a Sportului în România, eveniment încheiat vineri, 30 septembrie, potrivit news.ro.

„Unul dintre marile câştiguri ale acestui proiect a fost faptul că am reuşit să punem pe toată lumea la aceeaşi masă şi să ne simţim sportivi”, transmite, la finalul evenimentului care se desfăşoară anual, secretarul de stat din Ministerul Sportului Thomas Răzvan Moldovan.

Săptămâna Europeană a Sportului în România – ediţia 2022, dedicată activităţilor sportive şi de conştientizare a importanţei sportului şi activităţii fizice s-a desfăşurat în 42 de judeţe, în săptămâna 23-30 septembrie 2022.

Într-o postare publicată sâmbătă pe Facebook secretarul de stat din Ministerul Sportului Thomas Răzvan Moldovan anunţă că rezultatele acţiunilor desfăşurate în cadrul amplului eveniment au fost „peste aşteptări”.

Astfel, în condiţiile în care organizatorii şi-au propus cel puţin 100.000 de participanţi pe an, ediţia de anul acesta a reunit 130.000 de participanţi. De asemenea rezultatele parţiale centralizate indică, potrivit celor prezentate de oficialul din Ministerul Sportului, că au fost organizate 660 de evenimente la care au participat 276 de organizaţii, în 42 de judeţe. Evenimentele au reunit 15 echipe, 100 de voluntari, 70 de parteneri strategici din mediul public şi privat şi 50 de ambasadori BeActive.

Be Active România a reuşit să se înscrie cu succes în rândul celor 42 de naţiuni participante în acest eveniment de anvergură internaţională la care au participat peste 15 milioane de oameni din întreaga Europă, în 46 de mii de acţiuni. (...) Acest festival al sportului ne-a adus entuziasm şi bucurie, iar rezultatele vorbesc de la sine! Unul dintre marile câştiguri ale acestui proiect a fost faptul că am reuşit să punem pe toată lumea la aceeaşi masă şi să ne simţim sportivi. Din punctul meu de vedere acest proiect este doar un început, iar pe lângă mişcare, faptul că am reuşit să aducem împreună un număr atât de mare de entităţi reprezintă un real succes! Am demonstrat că putem fi o adevărată echipă!”, mai scrie Thomas Răzvan Moldovan.