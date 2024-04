OFICIAL - Erdogan se retrage din politică cu o înfrângere usturătoare: opoziția câștigă puterea în Turcia

Rezultatele reprezintă o lovitură semnificativă pentru Recep Tayyip Erdogan, care spera să recâştige controlul asupra oraşelor la mai puţin de un an după ce a revendicat un al treilea mandat de preşedinte.

El a condus campania pentru a obţine victoria în Istanbul, unde a crescut şi a devenit primar. Dar Ekrem Imamoglu, care a câştigat pentru prima dată oraşul în 2019, a obţinut o a doua victorie pentru opoziţia seculară CHP.

Erdogan a promis o nouă eră în megaoraşul turc de aproape 16 milioane de locuitori, dar primarul în exerciţiu al Istanbulului era pe cale să obţină peste 50% din voturi, cu peste 10 procente în faţa candidatului Partidului AK al preşedintelui.

Aceasta a fost, de asemenea, prima dată de la venirea la putere a lui Erdogan, în urmă cu 21 de ani, când partidul său a fost învins la urne în întreaga ţară.

În capitala Ankara, primarul opoziţiei, Mansur Yavaş, a fost atât de mult în faţa rivalului său, la 59%, încât şi-a declarat victoria când mai puţin de jumătate din voturi au fost înregistrate. Susţinătorii au blocat toate drumurile principale din oraş, fluturând steaguri şi claxonând .

În mod semnificativ, CHP era, de asemenea, pe cale să câştige în multe alte oraşe mari din Turcia, inclusiv Izmir şi Bursa, Adana şi staţiunea Antalya.

Preşedintele Erdogan, în vârstă de 70 de ani, a recunoscut că alegerile nu s-au desfăşurat aşa cum a sperat, dar le-a spus susţinătorilor din Ankara că acestea nu vor marca "un sfârşit pentru noi, ci mai degrabă un punct de cotitură".

El a subliniat că întotdeauna s-a bazat pe "voinţa poporului" pentru autoritatea sa şi le-a spus susţinătorilor că va respecta electoratul şi acum.

În timpul campaniei electorale, Erdogan a spus că aceasta va fi ultima sa campanie, deoarece mandatul său prezidenţial se încheie în 2028.

Dar criticii consideră că victoria l-ar fi încurajat să reformeze constituţia pentru a putea candida din nou. După o înfrângere atât de dramatică, acest lucru pare foarte puţin probabil.

În schimb, rezultatul a fost un mare succes pentru preşedintele CHP, Ozgur Ozel, care a lăudat alegătorii pentru că au decis să schimbe faţa Turciei printr-un vot istoric: "Ei vor să deschidă uşa unui nou climat politic în ţara noastră".

Mulţimi din Istanbul s-au adunat în faţa primăriei în Sarachane, unul dintre cele mai vechi cartiere din Istanbul. Au fluturat steaguri turceşti şi bannere pe care era afişată fotografia lui Ekrem Imamoglu alături de părintele fondator al Turciei, Kemal Ataturk, al cărui poster era aşezat pe pereţii clădirii autorităţilor locale.

"Pot spune că încrederea şi convingerea cetăţenilor noştri în noi au fost răsplătite", a declarat Imamoglu.

Atât el, cât şi Mansur Yavaş sunt văzuţi ca potenţiali candidaţi pentru preşedinţie în 2028.

"Totul va fi bine", au scandat susţinătorii lui Imamoglu în timp ce dansau pe ritmuri de tobe şi clarineţi în Sarachane, unul dintre cele mai vechi cartiere din Istanbul. Primarul în exerciţiu al Istanbulului a folosit pentru prima dată acest slogan atunci când a câştigat oraşul în faţa partidului lui Erdogan, în urmă cu cinci ani. Unele dintre bannerele din Sarachane foloseau sloganul său actual, "Cu toată viteza înainte".

În Istanbul locuieşte o cincime din populaţia Turciei, care numără aproape 85 de milioane de locuitori. Controlul oraşului înseamnă controlul unei părţi semnificative din economia Turciei, inclusiv comerţul, turismul şi finanţele.

