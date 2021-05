OFICIAL Ordinul prin care cursurile față în față încep chiar din a doua zi după scăderea sub 1 la mie a fost publicat în Monitorul Oficial

Ordinul comun al ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, şi ministrului Sănătăţii, Ioana Mihăilă, care prevede că prezenţa fizică nediferenţiată în şcoli s-ar putea face încă de a doua zi după înregistrarea unei rate de infectare mai mică de 1 la mie a fost publicat luni în Monitorul Oficial.

Potrivit ordinului, scenariul de funcţionare al unităţii/instituţiei de învăţământ, pe parcursul anului şcolar/universitar, se va actualiza în funcţie de situaţie epidemiologică, cu excepţia situaţiei în care localitatea intră în carantină.

Direcţiile de specialitate din Ministerul Educaţiei şi din Ministerul Sănătăţii, precum şi direcţiile de sănătate publică judeţene/a Municipiului Bucureşti, inspectoratele şcolare judeţene/al Municipiului Bucureşti, unităţile de învăţământ preuniversitare vor duce la îndeplinire prevederile ordinului comun.

"Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi DSP trebuie să analizeze hotărârea Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenţă, de fapt, să o iniţieze. Asta este ideea, de a putea adapta scenariul la realităţi. Practic, prin articolul 3 alineatul 2 am renunţat la sintagma «săptămânal, cu raportare la fiecare zi de vineri» Acestea sunt cuvintele care au ieşit din ceea ce se cunoaşte. Nu există variantă perfectă. Sigur, pot să vă spun de pe acum, neajunsul este - am susţinut cadenţa săptămânală şi raportare la ziua de vineri -, în urma unor solicitări insistente, cu argumentul următor: dacă Bucureştiul este de luni sub rata de infectare de unu la mie de ce trebuie să sufere copiii toată săptmămâna neavând acces la şcoală? După care au fost şi celelalte păreri, de ce ne spuneţi de duminică ceea ce trebuie să facem miercuri deja... Încercăm să ne adaptăm la o realitate într-o continuă schimbare, având în minte în permanenţă interesul elevului, pentru că pe mine cel puţin nu o să mă convingă nimeni că elevii nu înregistrează pierderi rămânând în sistemul online", a declarat Sorin Cîmpeanu, la Digi 24.

El a menţionat că se doreşte să li se dea posibilitatea elevilor de a merge la şcoală, fără a-i obliga însăpe cei care au simptome sau vulnerabilităţi.

"Mă întreba cineva dacă se publică în seara asta, se face şedinţă în noaptea asta şi se anunţă, cum? Să se anunţe în noaptea asta că se poate merge la şcoală de mâine: e nevoie de cel puţin o zi, şi aşa este puţin. Dar răspund printr-o altă întrebare: la cadenţă săptămânală (...), pun şi eu întrebarea: dacă luni este 0,99 şi luni funcţionează într-un scenariu şi până la sfârşitul săptămânii ajunge la 2, la 3 la 5, la 5.... Conform cadenţei săptămânale iată un neajuns: nu poţi să schimbi scenariul. Şi e normal să nu schimbi scenariul la o rată de infectare de 5 la mie când ai început săptămâna cu bun 1 la mie?”, a adăugat Sorin Cîmpeanu.

Prefectul Capitalei Alin Stoica a afirmat luni că, în cazul în care se menţine trendul descendent al ratei de infectare în Bucureşti, atunci marţi la avea loc o şedinţă a Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, pentru a decide cu privire la revenirea elevilor cu prezenţă fizică în şcoli. Hotărârea ar putea intra în vigoare cel mai devreme miercuri, a adăugat el.

