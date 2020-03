OFICIAL - Românii vor fi supravegheați electronic dacă respectă carantina sau izolarea

Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți, într-o declarație de presă la Palatul Cotroceni, că „am convenit ca in aceasta perioada sa pregatim pentru persoanele care sunt in carantina sau in izolare masuri de supraveghere electronica fiindca este absoluta nevoie ca aceste masuri sa fie respectate integral”.

Decizia s-a luat după o ședință de evaluare și prezentare a măsurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19, sedinta care a avut loc la Palatul Cotroceni cu premierul Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Interne Marcel Vela și ministrul Sănătății, Victor Costache.