OFICIAL S-a stabilit CAUZA MORȚII lui Keith Flint, solistul trupei The Prodigy

Liam Howlett, fondator al trupei britanice The Prodigy, a anunțat că solistul Keith Flint, descoperit decedat luni dimineață, la vârsta de 49 de ani, s-a sinucis, potrivit Reuters.

"Cu mare șoc și tristețe confirmăm decesul fratelui și bunului nostru prieten Keith Flint", se arată în comunicatul emis luni de membrii trupei. "Un adevărat pionier, inovator și o adevărată legendă. Ne va lipsi", se arată în același comunicat.

Citește și: Anunţul aşteptat de toată lumea! Pe cine trimite PSD la prezidențiale – Liviu Dragnea, informații explozive

Iar Liam Howlett a scris într-un mesaj publicat pe platforma de socializare online Instagram că Flint s-a sinucis. "Fratele nostru Keith s-a sinucis la sfârșitul săptămânii trecute. Sunt al naibii de șocat, furios, tulburat și cu inima frântă", a scris acesta.

Celebrul cântăreț a fost descoperit mort luni dimineață, de echipa de medici și de polițiștii chemați la locuința sa din Dunmow, Essex.

Citește și: Ministrul Apărării reacționează! Și-a făcut mea culpa, în direct, după greșeala gravă prin care a jignit militarii

Poliția a informat într-un comunicat că decesul nu este considerat suspect, dar că va fi efectuată o autopsie.

Flint se număra printre figurile legendare ale scenei muzicale britanice, având o prezență pe scenă plină de energie, dar și un aspect fizic ieșit din comun, mai ales cu coafura și tatuajele sale.

Citește și: Ieșire de ultim moment a Băncii Naționale, în scandalul aurului! Respinge ferm aceste acuzații

Născut în Redbridge, estul Londrei, acesta s-a mutat în Braintree, Essex, pe când era copil și l-a cunoscut pe cofondatorul trupei The Prodigy Liam Howlett la un club de noapte din acest oraș.

Inițial, Flint a fost dansatorul trupei și a debutat ca solist cu piesa "Firestarter", cu care a devenit celebru la nivel mondial.

Citește și: Alianța care poate arunca-n aer Coaliția PSD-ALDE! Frontul comun plănuit de Rareș Bogdan! Mesaj-cheie al jurnalistului

Trupa britanică The Prodigy și-a lansat al şaptelea de studio, după o pauză de trei ani, în noiembrie anul trecut, cu titlul "No Tourists". Materialul discografic era o continuare a albumului "The Day is My Enemy", lansat în 2015.

În 2015, după lansarea celui de-al şaselea album de studio, "The Day is My Enemy", în ciuda succesului pe care încă îl înregistrau, după peste 25 de ani de carieră, cei trei britanici luau în calcul pentru prima dată varianta retragerii.

Citește și: Mesaj important pentru bucureșteni! Gabriela Firea intervine

Membrii formaţiei The Prodigy au declarat la momentul respectiv că nu mai vor să lanseze albume de studio, procesul în sine durând prea mult timp, şi că ar prefera să le înlocuiască cu EP-uri.

The Prodigy a fost înfiinţată în 1990, iar primul album, "Experience", a fost lansat în 1992, fiind urmat de "Music for the Jilted Generation" (1994), "The Fat of the Land" (1997), "Always Outnumbered, Never Outgunned" (2004), "Invaders Must Die" (2009) şi "The Day Is My Enemy" (2015).

Citește și: Anunț de ultimă oră făcut de Viorica Dăncilă!

Printre piesele care au adus faimă grupului se numără "Voodoo People", "No good", "Firestarter", "Breathe" şi "Smack My Bitch Up".

Nominalizată la două premii Grammy şi cu vânzări de peste 30 de milioane de albume la nivel mondial, trupa The Prodigy a primit numeroase distincţii, precum două Brit Awards, trei MTV Video Music Awards și cinci MTV Europe Music Awards.

Citește și: Un lider PSD șochează! Cum i-a umilit pe actorii care au protestat împotriva Ordonanței lui Tudorel Toader .