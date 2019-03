Oficial turc, despre aderarea la UE - Turcia va face Uniunea Europeană să fie cu adevărat un actor global

Faruk Kaymakci, adjunctul ministrului afacerilor externe al Turciei, a explicat, pentru Digi24, ca prin aderarea la UE, Europa va avea un acces mai substanţial la Orientul Mijlociu şi va putea fi cu adevărat un actor mai puternic la nivel global.

" Pentru Turcia este importantă confirmarea apartenenţei la Europa şi că devine un nou membru al UE, aceasta este o situaţie de câştig pentru Turcia, din punct de vedere politic şi economic. Dar este un câştig şi pentru UE, pentru că UE va avea un membru puternic şi diferit, care va face Uniunea Europeană să fie cu adevărat un actor global, lucru care este şi unul dintre motto-urile preşedinţiei voastre (n.r. la Consiliul UE). Şi mai este un câştig, pentru a treia oară, nu doar pentru Turcia şi UE, ci şi pentru alte ţări şi regiuni, pentru că statutul de membru UE pentru Turcia va reprezenta ceva şi pentru Orientul Mijlociu, va însemna ceva şi pentru Europa de Est, ceea ce înseamnă asta astăzi. Turcia, ţară cu populaţie predominant musulmană, care trăieşte într-un stat secular, să fie în UE ar face ca UE să ajungă înspre Est, dar va ajuta UE şi statele membre să-şi integreze mai bine populaţia musulmană. De aceea este important să continuăm procesul de aderare al Turciei. Iar aici, România are un rol-cheie, pentru că are preşedinţia UE şi este gazda diferitelor evenimente la care invită toate statele candidate şi statele potenţial candidate.

(..)Când vine vorba despre Turcia, nicio altă ţară nu poate aduce dimensiuni diferite pentru UE, în termeni de energie, în termeni de securitate, apărare, management al migraţiei, politică externă, geografie şi geostrategie", a declarat Faruk Kaymakci, la Digi24.

Referitor la problemele Turciei cu statul de drept, oficialul spune : "Pe 15 iulie 2016, am avut o tentativă de lovitură de stat împotriva democraţiei turce. Această traumă este încă aici. (..) In Turcia am văzut anumiţi jurnalişti, în trecut, care făceau propagandă pe faţă pentru anumite organizaţii teroriste.

Acei jurnalişti care scriu pentru ziarele FETO (mișcarea clericului Fetullah Gulen, acuzat că a pus la cale lovitura de stat - n.r.) nu pot fi toleraţi de Turcia, pentru că nu ne permitem luxul de a-i lăsa pe o parte dintre jurnalişti să fie şi militanţi sau să facă propagandă pentru organizaţii teroriste. Pentru că nicio ţară nu înfruntă simultan trei organizaţii teroriste notorii. Turcia luptă împotriva Daesh, Turcia luptă împotriva PKK, PYD, YPG, de asemenea în Siria, şi tot Turcia luptă împotriva FETO.(..) Este trist că din păcate anumite ţări fac din asta o chestiune politică, fac un amalgam din libertatea presei şi libertatea de expresie.

(..) Uniunea Europeană ar trebui să înţeleagă Turcia. Uniunea Europeană ar trebui să susţină Turcia în lupta pe care o duce împotriva terorismului. (..) Turcia este o democraţie, Turcia este pentru libertatea presei, Turcia este pentru libertatea de exprimare. Noi nu credem că aceste valori ar trebui respinse, pentru că ele stau la baza democraţiei turce".

Referitor la achizitionarea de sistem de aparare antiracheta din Rusia, adjunctul ministrului spune: "Turcia nu este singura ţară implicată în achiziţii de acest sistem S-400. Deja, un stat membru al NATO şi un stat membru al UE au achiziţionat. Aşa că nu ar trebui să fie o problemă când vine vorba despre Turcia. Aceasta nu a fost prima noastră opţiune, nu este ceva ce am vrut noi. Însă, problema este că atunci când am avut nevoie de susţinerea aliaţilor noştri, în cel mai critic moment, când regimul din Siria a început să trimită rachete spre oraşele turceşti şi când am avut nevoie de aliaţii NATO aproape, din păcate mulţi dintre ei au dezertat şi nu ne-au susţinut. Am fi preferat să luăm sisteme Patriot, am fi preferat alte sisteme făcute de alţi aliaţi, dar din păcate, acestea nu au venit. Şi acum de exemplu, dacă vorbim despre SUA, noi încă mai vrem sistemele Patriot, dar aliaţii noştri vorbesc despre anul 2023. Astăzi avem un conflict în regiunea noastră şi când Turcia îşi apără propriile graniţe, Turcia apără de asemenea şi să nu uităm acest lucru, graniţele NATO şi graniţele Europei. Şi uneori suntem lăsaţi singuri"