Oficialii ucraineni râd de ruși după exploziile de pe podul Crimeei: Este doar începutul. La mulți ani, domnule președinte

Oficialul de la Kiev David Arakhamia nu spune că Kievul ar fi responsabil pentru explozia podului de la Kerci, dar pare să o prezinte drept o consecință a preluării Crimeei de către Moscova.

"Construcțiile ilegale rusești încep să se prăbușească și să ia foc. Motivul este simplu: când construiești ceva exploziv, mai devreme sau mai târziu va exploda", a scris pe Telegram David Arakhamia, conform The Guardian.

"Este doar începutul. Dintre toate lucrurile, construcția fiabilă nu este ceva pentru care Rusia este deosebit de renumită", a adăugat el.

Alți oficiali ucraineni au sărbătorit evenimentul, fără însă a revendica responsabilitatea, a relatat AP.

Secretarul Consiliului ucrainean pentru Securitate Națională și Apărare, Oleksiy Danilov, a postat pe Twitter-ul său un videoclip cu podul Kerci în flăcări și un videoclip cu Marilyn Monroe cântând celebrul "La mulți ani, domnule președinte".

La Moscova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a declarat că "reacția regimului de la Kiev la distrugerea infrastructurii civile arată natura sa teroristă".

Secretary of the National Security and Defense Council of #Ukraine Oleksiy Danilov published a video of a burning bridge, combining them with Marilyn Monroe singing "Happy Birthday, Mr. President". pic.twitter.com/jRJIeVS5Gt