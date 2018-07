Oierii îi iau apărarea lui Petre Daea după declarațiile privind Holocaustul: Îl susținem pe ministru. A repornit motoarele agriculturii românești

Federatia Oierilor de Munte din Romania îi ia apărarea lui Petre Daea după declarațiile făcute de ministrul Agriculturii, prin care făcea o comparație între victimele Holocaustului și porcii incineraţi.

"Federatia Oierilor de Munte din Romania isi exprima dezacordul si totala indignare fata de abordarea fara maturitate politica, de catre o parte a exponentilor politicii romanesti a unor greseli de exprimare, care nu sunt facute cu rea vointa sau cu intentie. Se speculeaza imediat si este atacat incalificabil oricine si orice, se incearca discreditarea, se seamana ura si dezbinare, in loc sa se creeze concordie si unire in fata problemelor grave care apar.

Suntem alaturi de ministrul agriculturii dl. Petre DAEA si il sustinem in demersurile si eforturile pe care le face in folosul fermierilor si producatorilor romani. O comparatie nefericita nu poate stirbi probitatea profesionala si dorinta acestui om de a face tot ceea ce este posibil pentru agricultura romaneasca. Domnul ministru a reusit sa miste lucrurile spre bine, strabatand neobosit drumurile tarii, in lung si in lat si a repornit motoarele agriculturii romanesti.

In anul Centenarului Romania are nevoie de unire, nu de vrajba, ura si dezbinare. Ar fi bine sa abordam corect problemele, nu sa ne discretam cu orice pret atat in tara, cat si in afara ei. Trebuie sa vedem in primul rand aspectele pozitive si deloc de neglijat ale activitatii d-lui ministru. De multe ori oboseala si marea suparare produsa de evenimentele dezastruoase din aceasta perioada pot duce la exprimari nefericite. Dar, buna intentie a d-lui ministru, nu trebuie pusa la indoiala de absolut nimeni.

Federatia Oierilor de Munte din Romania, are speranta ca romanii au capacitatea sa inteleaga faptul ca momentele grele trebuie sa ne uneasca, indiferent de convingerile noastre politice, indiferent de interesele personale, pentru ca, numai asa vom putea gasi si lua cele mai bune hotarari in scopul depasirii cu cat mai putine pagube a acestor probleme", se arata intr-un comunicat de presa.