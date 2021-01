OIR POSDRU Bucureşti-Ilfov lansează un raport despre politicile publice privind digitalizarea IMM-urilor identificate a fi îmbunătăţite

OIR POSDRU Bucureşti - Ilfov lansează Raportul despre politicile publice privind digitalizarea IMM-urilor identificate a fi îmbunătăţite şi exemple de bune practici locale.

Conform unui comunicat remis, miercuri, AGERPRES, raportul este lansat în cadrul proiectului " Întărirea capacităţii IMM-urilor de a se adapta la Revoluţia Industrială 4.0".

Proiectul are ca obiectiv principal pregătirea IMM-urilor pentru Revoluţia Industrială 4.0 şi obiective secundare care constau în adaptarea la provocările pe care le aduce Revoluţia Industrială 4.0 pentru antreprenorii, managerii, angajaţii IMM-ului şi îmbunătăţirea instrumentelor de politici publice care susţin IMM-urile în transformarea lor tehnologică, organizaţională şi culturală.Potrivit sursei citate, proiectul este o punte de colaborare, o platformă pentru schimb de experienţă şi învăţare comună între şapte parteneri din şapte ţări, respectiv din Italia, Belgia, Finlanda, Polonia, Spania, Lituania şi România. Ţara noastră este reprezentată în cadrul proiectului de către Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane Bucureşti-Ilfov (OIR POSDRU BI).Proiectul are 3 etape: Înţelegerea nevoilor de dezvoltare ale IMM-urilor în ceea ce priveşte I4.0; Analiza politicilor publice I4.0 existente la nivel naţional; Plan de acţiune pentru îmbunătăţirea politicilor publice existente. România se află acum la finalul celei de-a doua etape.Raportul a fost construit urmărind următoarele etape principale: Context global, regional şi naţional privind digitalizarea IMM-urilor; Nevoia de dezvoltare a competenţelor digitale; Maturitatea digitală a IMM-urilor din România; Analiza politicilor publice ce vizează digitalizarea IMM-urilor; Bune practici privind politicile publice ce susţin digitalizarea IMM-urilor; Alte politici publice pentru digitalizarea IMM-urilor ce pot fi dezvoltate sau îmbunătăţite.Potrivit raportului, economia digitală este o economie globală care favorizează produsele intangibile (de ex. informaţii, procese, platforme) şi este intens interconectată. Tehnologii precum IoT, 5G, Big Data, Blockchain şi Inteligenţa artificială ajută companiile să obţină o mai mare flexibilitate a lanţului de aprovizionare, contribuie la creşterea securităţii datelor şi consolidarea capacităţilor de muncă la distanţă şi la automatizarea proceselor. Studiile realizate pentru a cuantifica impactul digitalizării asupra IMM-urilor arată o creştere medie a veniturilor de 25% şi o reducere medie a costurilor de 22%."Conform raportului Comisiei Europene Small Business Act Factsheet 2019 pentru România, IMM-urile reprezintă 99,7% din companiile din economie şi angajează 66% din salariaţi. De aceea este esenţial ca digitalizarea acestor companii să fie ghidată, susţinută, coordonată. Programele naţionale au avut şi o componentă de digitalizare. Fie că vorbim de Start-Up Nation sau programele regionale POR Axa 2, acestea sunt o sursă de finanţare a proiectelor de digitalizare a IMM-urilor.Exista o nevoie foarte mare de digitalizare a IMM-urilor din Romania, în contextul în care raportul Indicelui economiei şi societăţii digitale (DESI) din 2020 arată că România se situează pe locul 11 din 28 în ceea ce priveşte conectivitatea", se menţionează în comunicat.Acesta mai semnalează că, în ce priveşte maturitatea digitală a IMM-urilor din România, Carta Albă a IMM-urilor din România arată că principalele elemente utilizate de IMM-urile româneşti sunt computerul (89,93%), aplicaţiile de e-mail (88,14%), internet (88,14%), intranet (50,61%), reţele sociale (43,10%), site-ul propriu al companiei (34,62%), tranzacţii de vânzări/cumpărări online (7,51%).Raportul continuă cu analiza politicilor publice în context european şi în contextul naţional şi arată că Programul Europa Digitală vizează îmbunătăţirea competitivităţii UE la nivel internaţional, susţinând dezvoltarea unor domenii cheie precum: Inteligenţa artificială, Calculul numeric de înaltă performanţă (HPNC), Securitatea cibernetică, Competenţele digitale avansate, Digitalizarea administraţiei publice şi interoperabilitate.De asemenea, menţionează Hotărârea Guvernului nr. 89/2020 din 28.01.2020, care prevede organizarea şi funcţionarea unui nou organism, Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR). ADR preia activităţile şi structurile Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale aferente domeniilor tehnologieiinformaţiei, societăţii informaţionale şi cadrului naţional de interoperabilitate.În continuare, raportul face o trecere în revistă a programelor operaţionale existente pe plan naţional: Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 (POC) şi Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020 (POCU) şi continuă apoi analiza politicilor publice cu ajutoarele de minimis, Digital Innovation Hubs, SIPOCA 18 şi 20, Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică, Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă Economică, Programul Creşterea IMM-urilor în Romania, Cecuri deInovare.Sunt oferite şi exemple de bune practici de politici publice şi propuneri de alte politici publice care pot fi dezvoltate sau îmbunătăţite.În data de 28 Ianuarie 2021, va avea loc un Workshop online organizat de către Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial deDezvoltare a Resurselor Umane Bucureşti Ilfov, al cărui obiectiv este dezbaterea pe tema îmbunătăţirii politicilor publice care susţin IMM urile în procesul de digitalizare.