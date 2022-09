Olaf Scholz a primit-o pe Maia Sandu la Berlin. Discuții axate pe efectele războiului din Ucraina și criza energetică

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a primit-o pe președintele Maia Sandu la Berlin. Cei doi au discutat despre perspectivele europene al R. Moldova, efectele războiului din Ucraina asupra regiunii și aprofundarea relațiilor în domeniul energiei, economiei și securității, conform deschide.md.

”Am avut astăzi o întâlnire cu cancelarul Olaf Scholz. I-am mulțumit pentru susținerea și votul de încredere oferit de către Germania pentru oferirea statutului de țară candidat la UE și pentru susținerea pe care am primit-o pentru a face față consecințelor războiului împotriva Ucrainei. Am discutat și despre aprofundarea relațiilor în domeniile energetic, economic și al securității” a scris Maia Sandu pe pagina sa de Twitter.

