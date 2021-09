Olanda a surclasat Turcia cu 6-1, în preliminariile CM 2022. Alte rezultate și clasamente

Naţionala Olandei a surclasat Turcia cu 6-1, marţi seara, pe teren propriu, într-un meci din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2022.

''Portocala mecanică'' a deschis scorul după doar 54 de secunde, prin Davy Klaassen, apoi Memphis Depay a reuşit un hat-trick (16, 38 - penalty, 54), celelalte goluri fiind înscrise de Guus Til (80) şi Donyell Malen (90), Pentru oaspeţi, care au evoluat în repriza secundă în zece oameni, a punctat Cengiz Under (90+2).

Olanda are cel mai bun atac din preliminariile europene, cu 22 de goluri (la egalitate cu Danemarca).Batavii au urcat pe primul loc în clasament, detronând Turcia, iar pe locul secund se află acum Norvegia, care a dispus de Gibraltar cu 5-1, Erling Braut Haaland reuşind şi el un hat-trick.Danemarca este singura echipă din aceste preliminarii europene care are şase victorii din tot atâtea meciuri (şi Anglia are un parcurs perfect, cu cinci victorii din tot atâtea partide) şi un golaveraj incredibil 22-0.Danezii au surclasat Israelul cu 5-0 şi au şapte puncte avans faţă de următoarea clasată, Scoţia, care a câştigat cu 1-0 în Austria.Campioana mondială Franţa a obţinut victoria în faţa Finlandei, cu 2-0, prin ''dubla'' lui Antoine Griezmann, după două egaluri cu Bosnia şi Ucraina.Vicecampioana mondială Croaţia a câştigat la scor de forfait în faţa Sloveniei, 3-0, prin golurile semnate de Marko Livaja, Mario Pasalic şi Nikola Vlasic.Republica Moldova, cu portarul Cristian Avram (FC Buzău), fundaşul Igor Armaş (FC Voluntari) şi mijlocaşul Vadim Raţă (FC Voluntari) integralişti, a pierdut în Feroe cu 1-2. Golul naţionalei de peste Prut a fost reuşit de Nicolae Milinceanu, fost jucător la Rapid Bucureşti şi Petrolul Ploieşti.Fundaşul Risto Radunovic (FCSB) a jucat tot meciul pentru Muntenegru, ţinută în şah de Letonia (0-0) la Podgorica.Rezultatele de marţi seara:Grupa AAzerbaidjan - Portugalia 0-3Au marcat: Bernardo Silva 26, Andre Silva 31, Diogo Jota 75.Irlanda - Serbia 1-1Au marcat: Nikola Milenkovic (autogol) 87, respectiv Sergej Milinkovic-Savic 20.





Grupa D

Bosnia-Herţegovina - Kazahstan 2-2

Au marcat: Miralem Pjanic 74 - penalty, Luka Menalo 86, respectiv Islambek Kuat 52, Baktior Zainutdinov 90+5.



Franţa - Finlanda 2-0

A marcat: Antoine Griezmann 25, 54,



Grupa F

Austria - Scoţia 0-1

A marcat: Lyndon Dykes 30 - penalty.



Danemarca - Israel 5-0

Au marcat: Yussuf Poulsen 28, Simon Kjaer 31, Andreas Skov Olsen 41, Thomas Delaney 58, Andreas Cornelius 90+1.



Insulele Feroe - R. Moldova 2-1

Au marcat: Klaemint Olsen 68, Heini Vatnsdal 72, respectiv Nicolae Milinceanu 84.



Grupa G

Muntenegru - Letonia 0-0



Olanda - Turcia 6-1

Au marcat: Davy Klaassen 1, Memphis Depay 16, 38 - penalty, 54, Guus Til 80, Donyell Malen 90, respectiv Cengiz Under 90+2.

Cartonaş roşu: Caglar Soyuncu (Turcia) 44.



Norvegia - Gibraltar 5-1

Au marcat: Kristian Thorstvedt 23, Erling Braut Haaland 27, 39, 90+1, Alexander Soerloth 59, respectiv Reece Styche 43.



Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Olanda 6 4 1 1 22-6 13

2 Norvegia 6 4 1 1 12-5 13

3 Turcia 6 3 2 1 16-13 11

4 Muntenegru 6 2 2 2 8-9 8

5 Letonia 6 1 2 3 7-10 5

6 Gibraltar 6 0 0 6 3-25 0



Grupa H

Croaţia - Slovenia 3-0

Au marcat: Marko Livaja 33, Mario Pasalic 66, Nikola Vlasic 90+4.



Rusia - Malta 2-0

Au marcat: Fedor Smolov 10, Zelimhan Bakaev 84 - penalty.



Slovacia - Cipru 2-0

Au marcat: Ivan Schranz 54, Martin Koscelnik 77.



Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Croaţia 6 4 1 1 8-1 13

2 Rusia 6 4 1 1 10-4 13

3 Slovacia 6 2 3 1 7-5 9

4 Slovenia 6 2 1 3 4-7 7

5 Malta 6 1 1 4 6-11 4

6 Cipru 6 1 1 4 1-8 4



Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte



Câştigătoarele grupelor se vor califica direct la turneul final din Qatar. Formaţiile clasate pe locurile secunde şi cele mai bune două echipe necalificate din Liga Naţiunilor 2020-2021 vor juca baraje în urma cărora alte trei formaţii vor obţine biletele pentru CM 2022.