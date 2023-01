Olanda, principalul opozant din trecut, sprijină aderarea României la Schengen - Ministrul Aurescu, discuții cu omologul olandez

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut luni, o întrevedere bilaterală cu viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Regatului Ţărilor de Jos, Wopke Bastiaan Hoekstra, în marja reuniunii Consiliului Afaceri Externe, cu care a discutat despre perspectivele de avansare a procesului de aderare a României la spaţiul Schengen, prin depăşirea situaţiei create ca urmare a rezultatului reuniunii Consiliului JAI din 8 decembrie 2022. Ministrul de externe olandez a reconfirmat sprijinul Olandei pentru aderarea României la spaţiul Schengen, a reiterat faptul că votul olandez din 8 decembrie nu a fost îndreptat împotriva României, ci doar a Bulgariei, şi a arătat că se va implica activ în conturarea la nivel european a unei soluţii pentru aderarea României.

Potrivit unui comunicat al MAE, în cadrul întrevederii, ministrul Aurescu a abordat cu prioritate perspectivele de avansare a procesului de aderare a României la spaţiul Schengen, prin depăşirea situaţiei create ca urmare a rezultatului reuniunii Consiliului JAI din 8 decembrie 2022. Cu acest prilej, ministrul Bogdan Aurescu a mulţumit ministrului de externe Wopke Hoekstra pentru poziţia de susţinere a Regatului Ţărilor de Jos în favoarea României, care a fost urmarea unui proces intens de consultare şi contacte bilaterale dintre cele două părţi în perioada octombrie-decembrie 2022, inclusiv dintre cei doi şefi ai diplomaţiilor.

„Ministrul român de externe a informat asupra demersurilor în curs ale părţii române, menţionând dialogul pozitiv cu Preşedinţia suedeză a Consiliului, care este angajată prioritar pe dosarul aderării, şi angajamentul acesteia de a contribui activ la eforturile de identificare a unor soluţii constructive care să conducă la adoptarea deciziei de aderare la Schengen a României, inclusive prin lansarea de consultări în perioada următoare. Ministrul Bogdan Aurescu a făcut referire şi la demersurile intense pe lângă omologii din statele membre UE iniţiate de la începutul acestui an, care au condus la reconfirmarea sprijinului acestora pentru obiectivul României de aderare la Schengen”, se arată în comunicatul MAE.

De asemenea, ministrul Bogdan Aurescu l-a informat pe şeful diplomaţiei olandeze cu privire la dinamica dialogului cu partea austriacă, derulat în scopul reconsiderării poziţiei Austriei în acest dosar.

„În acest sens, a evocat întrevederea avută cu omologul austriac, Alexander Schallenberg, în marja participării recente la Forumul Economic Mondial de la Davos, şi a amintit decizia părţii române de retrimitere la post a ambasadorului României la Viena, un gest de deschidere care reconfirmă deopotrivă interesul ţării noastre pentru cooperarea în spirit European, cât şi aşteptarea ca partea austriacă să se reangajeze în dialogul bilateral pe acest subiect de o manieră constructivă”, anunţă MAE.

Potrivit MAE, „ministrul de externe olandez a reconfirmat sprijinul Olandei pentru aderarea României la spaţiul Schengen, a reiterat faptul că votul olandez din 8 decembrie nu a fost îndreptat împotriva României, ci doar a Bulgariei, şi a arătat că se va implica activ în conturarea la nivel european a unei soluţii pentru aderarea României”.

Cei doi demnitari au abordat şi aspecte legate de cooperarea bilaterală solidă, cu precădere în domeniul apărării, amintind contribuţia esenţială a militarilor olandezi dislocaţi în cadrul Grupului de Luptă al NATO de la Cincu. Ministrul Aurescu a mulţumit omologului său pentru prezenţa trupelor olandeze în cadrul Grupului de luptă din ţara noastră, ca gest concret de solidaritate aliată, pentru consolidarea posturii de descurajare şi apărare pe Flancul Estic al NATO. Cei doi demnitari au convenit asupra menţinerii unui dialog constant în perioada imediat următoare, inclusiv prin organizarea de noi vizite şi întrevederi, care să contribuie la obiectivul comun de consolidare a relaţiei bilaterale din România şi Regatul Ţărilor de Jos, mai spune MAE.

