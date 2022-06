Oleksandr Zincenko, despre meciul cu Țara Galilor: Toţi vom lupta până la sfârşit şi vom da totul, pentru că vom juca pentru ţara noastră

După victoria memorabilă cu Scoţia (3-1), din semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială 2022, jucătorii ucraineni nu au timp să dea frâu emoţiilor şi bucuriei, pentru că duminică urmează finala cu Ţara Galilor la Cardiff, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Ucraina are acum trei zile la dispoziţie pentru a pregăti meciul decisiv cu Ţara Galilor, care are ca miză un bilet la turneul final din Qatar.Mijlocaşul Oleksandr Zincenko (Man City), cu o evoluţie remarcabilă la Glasgow contra scoţienilor, este optimist că Ucraina va fi pregătită la meciul de duminică de la Cardiff, în care gazdele încearcă să obţină prima calificare la Mondial din 1958.''Nu avem timp să ne bucurăm. Este timpul pentru recuperare. Fiecare dintre noi este profesionist şi ştie ce să facă pentru asta. Oricum, noi cu toţii am înţeles că acest meci cu galezii nu va mai fi despre condiţia fizică sau tactică, va fi un meci de supravieţuire. Toţi vom lupta până la sfârşit şi vom da totul, pentru că vom juca pentru ţara noastră'', a declarat Zincenko.Antrenorul Ucrainei, Oleksandr Petrakov, care recunoscuse că este prea epuizat din punct de vedere emoţional pentru a analiza meciul, a fost întrebat cum va reuşi să dea un alt impuls echipei pentru a obţine calificarea la CM din Qatar.''Vom pleca spre Cardiff. Seara ne antrenăm în două grupuri. Apoi va fi antrenament, pregătire, băieţii se vor recupera'', a spus Petrakov.Petrakov şi jucătorii săi s-au ferit să exagereze importanţa realizării lor, având în vedere lupta pe viaţă şi pe moarte, ororile zilnice cu care se confruntă ucrainenii.''Am făcut un pas mic, am ajuns în finala play off-ului. Înaintea jocului cu Ţara Galilor. Tot ce pot spune este că vom face tot ce stă în puterea noastră'', a adăugat Petrakov.Ucraina va întâlni reprezentativa Ţării Galilor pe 5 iunie, la Cardiff, într-un meci care oferă un bilet la Cupa Mondială din Qatar. Câştigătoarea va evolua într-o grupă cu Anglia, Iran şi Statele Unite.