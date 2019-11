Olguța Vasilescu îl ia peste picior pe Florin Cîțu, după ce BNR l-a dat de gol: 'Păi cum, Bobiță?'

Fostul ministru Olguța Vasilescu îl ia peste picior pe Florin Cîțu după ce Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a împrumutat, joi, 755,5 de milioane de lei de la bănci, prin două emisii de obligaţiuni de stat, potrivit datelor transmise de Banca Naţională a României (BNR).

„Pai cum, Bobiță? Nu ziceai tu că trebuie să plece "ciuma roșie" de la guvernare că se imprumută până peste poate? Asta in conditiile in care minteai cu nerusinare ca am crescut datoria publica atunci cand noi, de fapt, am scazut-o de la 37 la 35 la suta...”, scrie Vasilescu pe Facebook.