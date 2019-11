Olguța Vasilescu renunță la demisie: culisele scandalului Manda - Dăncilă (vicepreședinte PSD)

Vicepreședintele PSD Gabriel Zetea a declarat marți, la Antena 3, că în ședința CEX a existat o „dispută” între Viorica Dăncilă și Claudiu Manda și că soția liderului PSD Dolj a spus că e gata să facă un pas în spate și să nu mai conducă campania prezidențială, dar șefii de filiale au rugat-o să rămână.

„Nu, nici vorba (sa planga Dancila in sedinta, n.red.). Sunt discutii mai aprinse in CEX dar au efect mobilizator. Fiecare lider, vicepresedinte, incearca sa-si mobilizeze colegii. Incercam sa ne tragem unii pe altii, sa mergem inainte, sa fim o contrapondere la Iohannis. Aceste discutii sunt pentru a ne mobiliza mai bine. Au existat discutii, controverse, dar lucrurile astea sunt normale cand faci o analiza. Fiecare vine cu trairile lui, cu parerile lui. Sunt discutii contradictorii, vederi diferite, dar nu ne certam intre noi, ca e pacat”, a zis Zetea.

El a confirmat scandalul iscat intre Dancila si liderul PSD Dolj, Claudiu Manda.

„Da, a existat o disputa intre cei doi. Cred ca este o interpretare diferita a unui discurs al lui Manda in Dolj, cand a incercat sa-si mobilizeze in stilul lui electoratul, asta nu i-a cazut bine dnei Dancila. Asta nu inseamna ca Manda nu a castigat alegerile in Dolj. E unul din cei mai ferventi sustinatori ai candidaturii”, a zis Zetea.

Vicepresedintele PSD a indicat ca Olguta Vasilescu, sotia lui Manda, a spus ca e gata sa renunte la conducerea campaniei prezidentiale a PSD.

„Olguta este extrem de apreciata in partid pentru felul in care a condus campania. Chiar am spus ca s-a vazut o schimbare in bine in campanie de cand a preluat. Ea a spus ca este dispusa daca e cineva mai bun ca ea sa faca un pas in spate, dar toti au intervenit si au zis ca e omul potrivit si va ramane”.