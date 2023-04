Oligarhul moldovean de origine israeliană, protejat de Ierusalim în fața Chișinăului. El este sprijinit și de evreimea locală

Oligarhul moldovean de origine israeliană pare protejat de Ierusalim în fața Chișinăului. El este sprijinit și de evreimea locală

Condamnat în contumacie pentru sustragerea unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovean, omul de afaceri Ilan Șor, devenit acum lider al opoziției, se află în fruntea protestelor promoscovite din această țară

Întins pe o sofa undeva în Israel, Ilan Șor, un om de afaceri fugar moldoveano-israelian, devenit acum politician, putea fi văzut, luna trecută, într-un mesaj video, adresându-se susținătorilor săi din țară. Dat fiind felul în care el se comporta de obicei, mesajul său a fost relativ moderat, relatează The Times of Israel citat de Rador.

“Maia, tu chiar ești un Hitler”, a spus el, adresându-se Maiei Sandu, președinta proeuropeană a Moldovei. “Îți place sau nu, eu mă voi asigura ca poporul meu să trăiască bine”.

Cu sprijinul Moscovei, Șor a devenit un personaj important în campania Moscovei vizând destabilizarea Moldovei – o o mică țară săracă, înghesuită între Ucraina și România.

Date fiind acuzațiile la adresa sa – și, începând de săptămâna trecută, dată fiind condamarea sa în contumacie pentru sustragerea, în 2014, a sumei de 1 miliard de dolari din sistemul bancar moldovean – el s-a adăpostit în Israel.

De acolo, acest lider al opoziției, care este încă membru al parlamentului moldovean, a respins acuzațiile la adresa sa, afirmând că au un substrat politic, și a organizat regulat proteste în țara sa natală, difuzând informații false care, potrivit criticilor săi, sunt menite să îngreuneze eforturile Moldovei de a se apropia de Uniunea Europeană și de a se îndepărta de Rusia. În luna iunie a anului trecut, Moldova - care a condamnat în mod repetat războiul rus din Ucraina – a obținut statutul de candidat la Uniunea Europeană, împreună cu Ucraina. (Un guvern anterior a căzut în luna februarie din cauza unor greutăți economice și politice agravate de invazia Rusiei).

Indiferent dacă este vorba despre un om care se sustrage justiției sau despre ținta unor represalii politice, prezența oligarhului prorus a devenit deseori jenantă pentru Israel, o țară care, în ultimii ani, s-a arătat tot mai dispusă să-i extrădeze pe cetățenii săi acuzați în străinătate. Șor este cetățean israelian, dar totuși, în luna octombrie a anului trecut, el a fost sancționat de Statele Unite, iar Regatul Unit l-a sancționat în decembrie. Ministerul israelian de Externe a refuzat să comenteze orice probleme legate de activitatea lui Șor, oficialii afirmând că este vorba despre o problemă juridică.

„Nu dorim ca teritoriul altor țări să fie folosit ca rampă de lansare a unor atacuri în mod fals îndreptate împotriva noastră și ca tentative de provocare a unor violențe aici”, a declarat un înalt oficial din Chișinău, capitala Moldovei, atunci când a fost întrebat ce cred oficialitățile despre prezența lui Șor în Israel.

Săptămâna trecută, o instanță de la Chișinău l-a condamnat pe Șor la 15 ani închisoare pentru implicarea sa într-un jaf, ordonând totodată confiscarea a $290 de milioane din averea sa.

Șor pretinde că verdictul este „o răzbunare pentru mișcarea de protest” și a promis că el ”verdictul a fi anulat în ziua când regimul se va schimba”.

Înaintea recentului verdict, ministrul de externe al Moldovei, Nicu Popescu, a declarat pentru agenția israeliană JTA, din biroul său aflat în centrul orașului Chișinău, că Moldova deține informații despre “o clară coordonare între Șor și Rusia în tentativele lor comune de a destabiliza Moldova”.

“Adevărul e că Șor încearcă să provoace violențe în stradă”, a mai adăugat Popescu. “El acționează de pe teritoriul israelian or, asta e o problemă. Situația provocată de Șor este un factor problematic pentru țara noastră, pentru stabilitatea ei și pentru stabilitatea regiunii. Amploarea tentativelor de destabilizare a Moldovei a crescut în ultima vreme or, asta contează mult”.

Înaintea protestelor din centrul Chișinăului semnalate luna trecută, când 54 de persoane au fost arestate, poliția moldoveană a declarat că a reținut șapte persoane cărora li se promisese că vor primi până la $10000 fiecare ca să provoace violențe în decursul protestelor. Presa a mai a relatat că Partidul Șor, creat de Șor în 2015, a mituit o serie de oameni ca să participe la proteste, aducându-i în autobuze din diverse localități moldovene.

JTA a cerut un interviu din partea unui reprezentant al partidului lui Șor, dar nu a primit niciun răspuns.

Cine este Ilan Șor

Ilan Șor s-a născut în Israel, fiind fiul unor evrei moldoveni care au ajuns în Israel spre sfârșitul anilor ’70, după care ei s-au întors la Chișinău în 1990. El a moștenit de la tatăl său o rețea de succes de magazine duty-free, înființând ulterior un lanț de afaceri în toată țara. El a intrat în politică în 2015, demersul său fiind în general considerat o tentativă de a se proteja în fața scandalului bancar ulterior, după care, în 2019, a fugit în Israel.

Serviciile de informații, atât din Moldova, cât și din Statele Unite, au constatat că Rusia a căutat să se folosească de asemenea proteste drept o platformă prin care să răstoarne guvernul Moldovei. Șor se adresează regulat protestatarilor apelând la conexiunile sale video din Israel.

O serie de oficiali ucraineni și occidentali afirmă că Șor e în relații cu Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), care a vărsat bani în Moldova din dorința de a sprijini susținătorii proruși, după cum relatează The Washington Post. Șor, care este căsătorit cu o vedetă a muzicii pop din Rusia, este cunoscut celor din FSB sub indicativul ‚Tânărul’ (el are 36 de ani).

„Moldova se confruntă cu amenințări diverse”, spune Popescu.

„Luăm foarte în serios securitatea noastră, iar instituțiile noastre fac totul pentru ca noi să putem asigura pacea și liniștea, dar este absolut inacceptabil ca niște oameni de teapa lui Șor să încerce să provoace violențe pe străzile din Moldova”.

Moldova a înaintat autorităților israeliene o cerere de extrădare pentu implicarea lui Șor în scandalul bancar, după cum afirmă o serie de înalți oficiali din Ministerul moldovean de Externe. Unii oficiali de la Chișinău cred că s-ar putea ca Israelul să aștepte finalizarea procesului intentat împotriva lui Șor și că acum s-ar semnala niște demersuri vizând condamnarea sa în contumacie. În prezent, Șor mai este anchetat și ca suspect într-o serie de cazuri legate de activitatea sa din timpul scandalului de fraudă, dar și de activitatea sa ulterioară.

„El operează de pe teritoriul Israelului or, asta e o problemă”, spune Popescu. ”Instituțiile noastre iau și vor lua foarte în serios securitatea cetățenilor noștri or, știind cât de atent este Israelul în privința securității sale, sunt sigur că Israelul va da dovadă de multă înțelegere”.

„Șor este cel mai important aliat al Rusiei din Moldova”, afirmă Valeriu Pașa, directorul Watchdog MD, o instituție din Moldova, „Partidul Șor acționează ca o clasică rețea de crimă organizată și, din câte se pare, el ar face parte dintr-unul dintre cele mai dure scenarii ale influenței ruse în Moldova”.

„El a beneficiat de aproape tot controlul presei aliate Rusiei care transmite relatări din Moldova”, spune Pașa. Șor deține o serie de rețele, iar alte canale, precum Pervîi Kanal al Rusiei (Canalul 1), retransmit emisiuni în Moldova, unde româna este limbă de stat, iar rusa este vorbită de ruși, de ucraineni și de alte minorități. Pașa spune că Șor a jucat „un rol important în difuzarea știrilor proruse despre războiul din Ucraina și despre guvernul moldovean”.

Oficialii de la Chișinău se declară îngrijorați de faptul că Șor s-ar putea refugia în Rusia

Oficialii de la Chișinău se declară îngrijorați de faptul că Șor s-ar putea refugia în Rusia în cazul în care Curtea de Apel din Moldova își va menține verdictul vizând condamnarea sa la șapte ani și jumătate de închisoare. „Am dori să-l vedem extrădat chiar acum”, afirmă Veronica Dragalin, procurorul general anticorupție din Moldova, „pentru că nu vrem să se întâmple așa ceva”. Dragalin respinge afirmațiile lui Șor și ale acoliților săi, potrivit cărora procesul care i s-a intentat ar avea o conotație politică.

„Această tactică de a pretinde că ești de fapt persecutat e un lucru care se-ntâmplă destul de des în asemenea situații din Moldova”, afirmă Dragalin. Aducerea lui Șor în fața justiției din Moldova „ar avea un efect benefic în privința reducerii criminalității, arătând că și pentru cei bogați și puternici există niște consecințe atunci când ei încalcă legea”, mai spune ea.

Evreimea din Moldova îl susține pe Șor și se declară îngrijorată de amenințările crescânde

Câțiva dintre cei aproximativ 15000 de evrei din Moldova – care, în ultima vreme, au trebuit să facă față fluxului de refugiați evrei din Ucraina – se tem că mânia crescândă împotriva lui Șor, care dispune de o serie de apropiați asociați în țară, ar putea avea repercusiuni asupra comunității. Dar Șor este totodată cunoscut pentru faptul că nu ar avea niște relații prea strânse cu comunitatea evreiască din Moldova.

În comunitatea evreiască locală există o serie de grupuri de sprijin față de Șor, comunitatea fiind în majoritate rusofonă. Recent, în Orhei, un orășel liniștit din centrul Moldovei, unde Șor a fost pe vremuri primar și a rămas membru în consiliul local, liderul micii comunități evreiești a primit o serie de vizitatori evrei din Chișinău. În fața muzeului evreiesc din oraș, Iziaslav Mundrean a spus că Șor este un „om bun”.

El a spus că Șor a plătit artera care duce la cimitirul evreiesc aflat acum în ruină, precum și montarea unei porți noi. Tot el a plătit și pentru ferestrele vechii sinagogi care, de atunci, a devenit muzeul evreilor din oraș. Alți doi evrei din Chișinău, aflați lângă el, și-au ridicat sprâncenele în urma afirmațiilor lui Mundrean și au provocat discuții, întrebând dacă, în privința lui Șor, ar fi ceva de respectat. Pur și simplu, lui Șor „nu i s-a oferit ocazia”, a continuat Mundrean, el adăugând că antipatia față de el manifestată în Moldova se datorează faptului că, „în general, oamenilor nu le plac evreii bogați”.