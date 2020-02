Oliver Stone va prezida juriul primei ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Marea Roşie

Oliver Stone va prezida juriul principal al ediţiei inaugurale a Festivalului Internaţional de Film de la Marea Roşie, un eveniment care plasează Arabia Saudită pe harta festivalurilor cinematografice internaţionale, transmite luni revista Variety, potrivit Agerpres.

Printre peliculele selectate pentru a participa la festival se numără drama americană "The Assistant", inspirată de cazul producătorului american de film Harvey Weinstein, judecat sub acuzaţia de comitere a mai multor abuzuri sexuale, alături de alte filme şi documentare din Statele Unite, Europa, Africa şi Asia. Cinematografia arabă este, de asemenea, bine reprezentată în secţiunile festivalului.

Filmul care va deschide festivalul, "The Book of Sun", reprezintă debutul regizorilor saudiţi Faris şi Suhaib Godus. Pelicula spune povestea lui Husam, un adolescent care doreşte să facă un film horror fără a dispune de un buget de producţie.

Directorul festivalului, Mahmoud Sabbagh, a susţinut într-un comunicat de presă că acest film reprezintă "un testament pentru pasionata comunitate de cineaşti a căror muncă de pionierat a inspirat şi a promovat cultura cinematografică în Arabia Saudită". Mahmoud Sabbagh este la rândul său regizor şi este cunoscut pentru comediile "Barakah Meets Barakah" şi "Amra and the Second Marriage".

Acest eveniment ambiţios este primul festival de film şi prima piaţă pentru producţii cinematografice cu ambiţii internaţionale din Arabia Saudită, după abrogarea, în 2017, a unei legi motivate religios prin care cinematografele erau interzise. Festivalul se va desfăşura între 12 şi 21 martie în districtul istoric Jeddah, un sit inclus în patrimoniul mondial UNESCO.

Directorul artistic al festivalului, Hussain Currimbhoy, care a lucrat ca programator al documentarelor selecţionate la Festivalul de Film Sundance, a pregătit o selecţie ce cuprinde câteva titluri intrate recent în circuitul festivalier, printre care filmul angolez "Air Conditioner", în regia lui Fradique, ce a avut premiera recent la Rotterdam; drama semi-autobiografică "Black Milk" a regizorului german de origine mongolă Uisenma Borchu, care transmite un mesaj despre despre rădăcini şi senzualitate şi care va avea premiera internaţională la Berlinală, în cadrul secţiunii Panorama; şi drama chinezească "Better Days", care a fost lansată la Macao în luna decembrie.

În afară de pelicula "The Assistant", cinematografia americană mai este reprezentată la acest festival de drama despre cel de-Al Doilea Război Mondial "Resistance", în regia lui Jonathan Jakubowicz, cu Jesse Eisenberg în rolul unui erou al rezistenţei franceze, Marcel Marceau.

Principalele pelicule intrate în competiţie la secţiunea documentar sunt "Aznavour by Charles", despre cântăreţul francez de originea armeană Charles Aznavour, în regia lui Marc di Domenico şi "Beirut, la vie en rose", care propune o perspectivă asupra vieţii elitei creştine din Liban, în regia lui Eric Mother.

India va fi reprezentată în festival de producţia "Eeb Allay Ooo!", o dramă socială cu accente comice în regia lui Prateek Vats, care figurează şi pe afişul Berlinalei.

Printre titlurile ce vor fi prezentate în afara competiţiei se numără "1982", în regia debutantului libanez Oualid Mouaness, şi drama despre divorţ tunisiană "Noura's Dream".