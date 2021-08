Actriţa şi cântăreaţa Olivia Rodrigo a revenit în fruntea Billboard 200 cu albumul „Sour”, lansat pe 20 august, graţie apariţiei lui în variantă vinil, potrivit news.ro.

În săptămâna încheiată pe 26 august, albumul a fost vândut în SUA în 133.000 de unităţi, o creştere cu 133% faţă de intervalul anterior, potrivit calculelor MRC Data.

Albumul a fost vândut în 76.000 de copii vinil - a doua cea mai bună săptămână pentru un LP în acest format de la începutul contorizării electronice a acestor vânzări de către MRC Data, în 1991. Cea mai bună săptămână din acest punct de vedere a fost înregistrată de „Evermore” al lui Taylor Swift, cu 102.000 de copii, în iunie 2021.

Cât priveşte activitatea online, piesele de pe „Sour” au fost accesate de 69,82 de milioane de ori în ultima săptămână.

Rapperul Trippie Redd a obţinut a şasea prezenţă consecutiv în top 5, după ce albumul „Trip at Knight” a debutat pe locul al doilea. Acesta a fost vândut în 81.000 de unităţi, iar piesele au fost accesate online de 107,99 de milioane de ori.

„SoulFly” al rapperului Rod Wave a urcat 35 de poziţii în clasament, până pe trei, după relansarea albumului în variantă deluxe, cu nouă piese în plus. „SoulFly”, vândut în ultima săptămână în 62.000 de unităţi, a fost lansat cu 19 melodii, pe 26 martie, şi a debutat pe primul loc în Billboard 200.

Cântăreaţa rap Doja Cat şi „Planet Her” au coborât două locuri, până pe patru, după ce albumul a fost vândut în 57.000 de unităţi.

Cel de-al treilea album al cântăreţei Lorde, „Solar Power”, a debutat pe poziţia a cincea, cu 56.000 de unităţi vândute. Piesele de pe disc au fost accesate online de 28,38 de milioane de ori, iar „Solar Power” este al treilea material discografic al ei care ajunge în top 5, după „Melodrama” (locul 1, în 2017) şi „Pure Heroine” (locul 3, în 2013).

Top 10 al Billboard 200 este completat de Billie Eilish cu „Happier Than Ever”, The Kid LAROI cu „F*ck Love”, Tomorrow X Together cu „The Chaos Chapter: Freeze”, Morgan Wallen cu „Dangerous: The Double Album” şi de Aaliyah cu „One In a Million” (1996), relansat.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multimetric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album; accesările audio şi video on-demand).