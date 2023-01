Omenirea a fost la un pas de o tragedie: drone dotate cu bombe au atacat o bază cu arsenal nuclear/ Foto

Drone purtătoare de bombe au vizat o instalație de apărare din orașul Isfahan în timpul nopții de sâmbătă spre duminică, au declarat autoritățile iraniene, informează AP.

O declarație a Ministerului iranian al Apărării a descris lansarea a trei drone asupra instalației, două dintre ele fiind doborâte cu succes, informează News.ro.

O a treia se pare că a reușit să lovească clădirea, provocând „pagube minore” la acoperișul acesteia și nu a rănit pe nimeni, a precizat ministerul.

Imagini ale loviturii, difuzate de Press TV, divizia în limba engleză a televiziunii de stat iraniene, precum și imagini de după, analizate de The Associated Press, corespund unui loc de pe o stradă din nord-vestul orașului Isfahan, care se află în apropierea unui centru comercial.

Agenția notează că siturile de apărare și nucleare iraniene se găsesc din ce în ce mai mult înconjurate de proprietăți comerciale și cartiere rezidențiale, pe măsură ce orașele țării se extind tot mai mult.

Ministerul Apărării a numit locația doar un „atelier”, fără a detalia ce producea.

Isfahan, situat la aproximativ 350 de kilometri la sud de Teheran, găzduiește atât o mare bază aeriană construită pentru flota de avioane de luptă, cât și Centrul de cercetare și producție de combustibil nuclear.

Atacul are loc după ce, în iulie, Ministerul iranian al Informațiilor a afirmat că a dejucat un complot care viza situri sensibile din jurul orașului Isfahan.

Separat, televiziunea de stat iraniană a anunțat că un incendiu a izbucnit la o rafinărie de petrol dintr-o zonă industrială din apropierea orașului Tabriz, din nord-vestul țării. Aceasta a precizat că nu se cunoaște încă cauza, în timp ce a prezentat imagini cu pompierii care încearcă să stingă incendiul.

