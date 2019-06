Omenirea este pe buza prăpastiei - Puterile nucleare continuă să-şi modernizeze arsenalele (raport SIPRI)

Puterile nucleare mondiale au continuat să-şi modernizeze şi să-şi dezvolte arsenalele în pofida unei scăderi uşoare, de 4%, a numărului de focoase nucleare, relevă luni un raport al Institutului Internaţional de Cercetare pentru Pace (SIPRI), cu sediul la Stockholm, informează dpa şi EFE potrivit Agerpres.

Numărul de focoase nucleare la nivel mondial era de 13.865 la începutul acestui an, o scădere de 600 de unităţi comparativ cu începutul anului 2018. Estimarea include focoase active, aflate în depozit sau gata să fie dezafectate."Ceea ce vrem să transmitem este că numărul total de arme nucleare este în scădere, dar toate statele care deţin arme nucleare fie le modernizează, fie au anunţat planuri de a-şi dezvolta forţele", a declarat pentru dpa cercetătorul SIPRI Shannon Kile.

Nouă state deţin arme nucleare: SUA, Rusia, Marea Britanie, Franţa, China, India, Pakistan, Israel şi Coreea de Nord.



"Este clar că armele nucleare rămân un element central în strategiile lor militare şi în doctrinele de securitate naţională", a adăugat Kile, apreciind că armele nucleare "nu şi-au pierdut valoarea intrinsecă pentru securitatea naţională".



Circa 2.000 de focoase nucleare sunt menţinute într-un stadiu operaţional ridicat, a menţionat SIPRI.



SUA şi Rusia, principalele puteri nucleare ale lumii, deţin 90% din stocurile globale. SIPRI estimează că, la nivelul lunii ianuarie 2019, SUA deţin în silozuri 6.185 de focoase nucleare, în timp ce Rusia are 6.500 de focoase nucleare. Ambele ţări şi-au diminuat stocurile în conformitate cu tratatul bilateral din 2010 de reducere a armelor nucleare, cunoscut sub numele de Noul START.

În reduceri sunt incluse focoase nucleare depăşite din punct de vedere tehnologic, datând din perioada Războiului Rece, dar ritmul scăderilor încetineşte comparativ cu acum 10 ani. În plus, nu a avut loc "nicio discuţie în ceea ce priveşte măcar o simplă extindere" a Noului START, care urmează să expire în 2021, a remarcat Kile. "Perspectivele unei reduceri negociate a arsenalelor ruse şi americane par tot mai puţin probabile date fiind diferendele politice şi de ordin militar dintre cele două ţări", avertizează SIPRI în raportul său.



O tendinţă constantă remarcată de SIPRI a fost aceea că SUA şi Rusia - dar şi alte state nucleare - sunt implicate în modernizarea arsenalelor lor. Potrivit institutului, cele două ţări fie au programe în desfăşurare, fie intenţionează să dezvolte noi rachete şi sisteme pentru rachete şi uzine de producţie a armelor nucleare. De exemplu, SUA au anunţat în 2018 planuri de sporire a rolului armelor nucleare în planificarea şi operaţiunile militare.



"India şi Pakistanul au continuat să-şi sporească arsenalele nucleare", a declarat Kile, care conduce programul pentru dezarmare nucleară, control şi neproliferare militară din cadrul SIPRI. Cele două state rivale din Asia de sud şi-au crescut totodată şi capacităţile de producţie de material fisionabil şi şi-ar putea "spori semnificativ dimensiunea arsenalelor nucleare în următorii 10-15 ani", a adăugat expertul SIPRI. Se estimează că India are între 130 şi 140 de focoase nucleare, în timp ce Pakistanul deţine între 150 şi 160 de focoase, o uşoară creştere comparativ cu anul 2018.



Raportul SIPRI a fost redactat pe baza unor surse deschise, inclusiv surse guvernamentale, precum cele din SUA şi Marea Britanie, care sunt relativ transparente în ceea ce priveşte arsenalele lor nucleare. SIPRI estimează că Marea Britanie are 200 de focoase nucleare, Franţa - 300, iar China - 290. Stocurile Israelului conţin între 80 şi 90 de focoase nucleare. Coreea de Nord are între 20 şi 30 de focoase, dar informaţiile sunt extrem de limitate, potrivit raportului SIPRI.



În 2018, Coreea de Nord a continuat "să acorde prioritate programului său de înarmare nucleară" chiar dacă a anunţat un moratoriu asupra testării armelor nucleare şi a rachetelor balistice cu rază medie şi lungă de acţiune, potrivit SIPRI. Kile a declarat că moratoriul "este un semn bun, cel puţin deocamdată", dar a subliniat că nu este clar cât timp va mai rămâne în vigoare şi a insistat asupra necesităţii de reluare a dialogului între Washington şi Phenian.



SIPRI este o instituţie internaţională prestigioasă, care se dedică investigării conflictelor, armamentului, controlului armelor şi dezarmării, creată în 1966, cu sediul la Stockholm.