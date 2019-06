Omul de încredere al premierului Viorica Dăncilă îl pune la punct pe Ludovic Orban: 'Unii politicieni, total depășiți, atacă direct industria digitală '

Victor Negrescu, consilierul onorifc al premierului Viorica Dăncilă, a reacționat pe pagina sa de socializare la declarația făcută azi de președintele PNL, Ludovic Orban, care vrea ca angajații din IT să plătească impozite pe venit.

"Am considerat mereu promovarea sectorului digital o prioritate atât la nivel național cât și european.

Avantajele fiscale oferite în România industriei de noi tehnologii au condus la dezvoltarea sectorului și creșterea sumelor colectate la bugetul de stat.

Din păcate unii politicieni total depășiți atacă direct astăzi industria digitală și inovația românească.

E timpul să ne dăm seama că deciziile politice pot să afecteze inclusiv acest sector.", a spus politicianul.

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, a declarat sâmbătă la Mediaş că nu i se pare normal ca angajaţii din domeniul IT să fie scutiţi de plata impozitului pe venit. “Eu am să vă spun o chestie, apropo de IT-işti. Mie nu mi se pare normal ca IT-iştii să fie scutiţi de plata impozitului pe venit. IT-iştii câştigă cel mai bine în România", a declarat Orban, conform presei locale. El a susţinut că a fost o perioadă în care oamenii erau stimulaţi să se ducă spre zona de IT, iar acum nu i se pare normal.