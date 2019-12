OMV Petrom: Nu există un răspuns unic referitor la carburanţii viitorului; industria este într-o dilemă privind investiţiile

Industria petrolieră se află într-o dilemă, întrucât nu există o predictibilitate cu privire la combustibilul viitorului şi este greu să ia decizia de a investi într-o soluţie sau alta, a declarat, marţi, Radu Căprău, directorul diviziei Downstream Oil din cadrul OMV Petrom, într-o conferinţă de profil, scrie Agerpres.

El a arătat că, în acest moment, consumul de diesel are un uşor trend de creştere, cel al benzinei - un uşor trend de scădere, în timp ce utilizarea kerosenului, carburantul pentru aviaţie, este pe o pantă ascendentă, cu o contribuţie crescută la nivelul emisiilor."Trendul de scădere al consumului îl vom vedea încet-încet la toţi carburanţii, pentru că motoarele devin mai eficiente. Majoritatea producătorilor se concentrează pe zona de eficienţă, de consum scăzut al motoarelor", consideră el.Căprău a arătat că maşinile electrice sunt o alternativă pentru autoturismele mici, însă preţul lor este acum destul de ridicat."Subvenţia nu este suficientă, iar, din analiza obiceiurilor de consum, clienţii îşi doresc o autonomie semnificativă pentru transport, ceea ce în momentul de faţă nu avem pentru soluţia electrică. În momentul de faţă, maşina electrică nu este singura maşină a familiei, ci a doua", a precizat reprezentantul OMV Petrom.În opinia sa, soluţia electrică nu poate fi considerată o alternativă pentru transportul greu şi pe distanţe mari.

"În schimb, putem de vedea că partea de gaz este în creştere la SUV-uri şi la transportul greu. Producătorii de camioane sau autobuze găsesc soluţia de CNG (gaz natural comprimat - n.r.) sau LNG (gaz natural lichefiat - n.r.) ca fiind o recomandare pentru viitor pentru varianta de transport greu", a mai spus el.



Fiecare alternativă are puncte forte şi puncte slabe. La maşinile electrice, este vorba de preţ, de autonomia scăzută, de costul bateriei, plus stresul simţit de şofer din cauza autonomiei scăzute. În ceea ce priveşte soluţiile CNG şi LNG, dezavantajul constă în faptul că există un cost mare de achiziţie şi mentenanţă.



"Astfel că la întrebarea care este soluţia viitorului nu cred că există un răspuns unic. Dilema cu care se confruntă industria în acest moment este impredictibilitatea, în contextul în care vorbim de investiţii semnificative, în condiţiile în care în momentul de faţă nu îşi găsesc finalitatea într-un calcul economic. Indiferent de cât de bune intenţii ar avea, niciun operator economic nu va face investiţii dacă nu vede profitabilitatea pe termen mediu. În acest context, trebuie să răspundem unei decizii strategice, în care există două zone importante: prima parte, industria, care are rolul de comunicare, de a explica clienţilor oportunităţile bazate pe tehnologiile existente, iar autorităţile să explice care sunt soluţiile din perspectivă ecologică", a continuat Căprău.



El a adăugat că o altă soluţie sunt carburanţii bio. În momentul de faţă, în România, componentele bio au o pondere 7% la diesel şi până la 10% în cazul benzinei.



"Avem deja biocarburanţi de generaţia a doua pentru benzină, nu însă şi pentru motorină. Există o altă variantă, adică coprocesarea: în procesul de producţie a carburanţilor să introduci ulei vegetal, pe care îl hidrofinezi şi în acest proces ai o componentă semnificativă de bio", a mai spus responsabilul companiei petroliere.