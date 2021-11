OMV Petrom şi Consiliul European pentru Inovare îşi unesc forţele pentru a sprijini IMM-urile, într-un eveniment dedicat

OMV Petrom şi Consiliul European pentru Inovare (CEI), programul pentru inovare al Uniunii Europene, îşi unesc forţele pentru a organiza un eveniment dedicat, CEI Corporate Day, primul de acest fel din România.

Conform unui comunicat remis AGERPRES, la acest eveniment de matchmaking, OMV Petrom va invita unele dintre cele mai inovative companii mici şi mijlocii (IMM-uri) din Europa să îşi prezinte proiectele, să se cunoască şi să deruleze afaceri. Toţi participanţii selectaţi dezvoltă proiecte inovatoare în sectorul energetic bazate pe tehnologii avansate, care răspund obiectivelor agendei climatice.

"Tranziţia energetică este o prioritate strategică pentru OMV Petrom şi ne angajăm să o sprijinim. Credem în puterea companiilor mici şi mijlocii de a veni cu soluţii inovative în sectorul energetic şi vrem să susţinem acele proiecte bazate pe noi tehnologii sustenabile prin colaborări, parteneriate şi oportunităţi de afaceri", a declarat Christina Verchere, CEO OMV Petrom.Domeniile de interes pentru OMV Petrom includ soluţii inovative de stocare a energiei, tehnologii pentru economie circulară, tehnologii noi pentru sisteme solare fotovoltaice, proiecte de captare şi stocare a carbonului şi/sau în combinaţie cu producţia de hidrogen albastru, soluţii geotermale non-clasice pentru generarea de energie şi producţia de hidrogen turcoaz rezultat din piroliza metanului.IMM-urile finanţate de CEI pot aplica pentru participare la eveniment accesând Comunitatea CEI, termenul limită pentru depunere fiind 18 noiembrie 2021.IMM-urile selectate vor fi invitate în cadrul evenimentului CEI Corporate Days cu OMV Petrom, care va avea loc în perioada 26-27 ianuarie 2022. Atât înainte, cât şi în timpul evenimentului, acestea vor avea acces la training-uri tematice şi îşi vor prezenta proiectele în vederea unor potenţiale colaborări cu OMV Petrom.Consiliul European pentru Inovare sprijină inovatori de top, antreprenori, companii mici şi oameni de ştiinţă care au idei extraordinare şi ambiţia de a activa la nivel internaţional.CEI este o organizaţie cheie nouă a Orizont Europa şi reprezintă cea mai ambiţioasă iniţiativă pentru inovare a Europei, cu un buget de 10,5 miliarde euro pentru perioada 2021-2027. Sprijinul pentru inovatori, antreprenori, companii mici şi oameni de ştiinţă cu ajutorul Consiliului European pentru Inovare înseamnă mai mult decât finanţarea prin granturi.Consiliul European pentru Inovare oferă firmelor servicii prin care se accelerează ritmul inovării, care includ training-uri de afaceri şi servicii de înalt nivel precum Corporate Days şi Investor Days, în cadrul cărora întreprinderile mici şi mijlocii pot beneficia de oportunităţi de prezentare şi parteneriate cu investitori şi corporaţii.În plus, CEI a lansat recent Programul Emisii de gaze cu efect de seră, în cadrul căruia IMM-urile primesc sprijin şi ghidaj de specialitate pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru contribuţii la generarea de inovaţii sustenabile.OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o producţie anuală de ţiţei şi gaze la nivel de grup de 53 milioane barili echivalent petrol în 2020. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual şi operează o centrală electrică de înaltă eficienţă de 860 MW. Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România şi ţările învecinate prin intermediul a 787 benzinării, la sfârşitul lunii septembrie 2021, sub două branduri, OMV şi Petrom.OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deţine 51% din acţiunile OMV Petrom. Statul român, prin Ministerul Energiei, deţine 20,6% din acţiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea deţine 7%, iar 21,4% se tranzacţionează liber la Bursa de Valori Bucureşti şi la Bursa de Valori Londra.OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu contribuţii de aproximativ 32 miliarde de euro reprezentând taxe, impozite şi dividende plătite în perioada 2005 - 2020.