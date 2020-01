'Once Upon a Time in Hollywood', HBO, Netflix au fost marii câștigători la Critics' Choice Awards 2020

Lungmetrajul "Once Upon a Time in Hollywood", de Quentin Tarantino, și companiile HBO și Netflix au fost marii câștigători la cea de-a 25-a gală Critics' Choice Awards, care a avut loc duminică noapte, în orașul american Santa Monica, potrivit Variety, scrie Mediafax.

"Once Upon a Time in Hollywood" a primit premiul pentru cel mai bun film, precum și trofee pentru cel mai bun rol secundar masculin (Brad Pitt), cel mai bun scenariu original (Quentin Tarantino) și cea mai bună scenografie (Barbara Ling și Nancy Haigh).

În domeniul televiziunii, serialul "Fleabag" continuă să domine acest sezon, după ce a fost desemnat cea mai bună producție de comedie la gala Globurilor de Aur, care a avut loc pe 5 ianuarie. Duminică seară, "Fleabag" a primit premiile pentru cel mai bun serial de comedie, cea mai bună actriță de comedie (Phoebe Waller-Bridge) și cel mai bun rol secundar masculin într-o comedie (Andrew Scott).

Producția HBO "Succesion", proaspăt premiată cu un Glob de Aur, a fost desemnată cel mai bun serial dramă și a primit și trofeul pentru cel mai bun actor, acordat lui Jeremy Strong.

De asemenea, Sam Mendes și Bong Joon Ho au primit, ex aequo, premiul pentru cel mai bun regizor, pentru lungmetrajele "1917", respectiv "Parasite".

Printre ceilalți mari câștigători ai serii s-au numărat Joaquin Phoenix, desemnat cel mai bun actor pentru rolul din "Joker", Renee Zellweger, care a primit trofeul pentru cea mai bună actriță, pentru interpretarea din "Judy", Laura Dern, pentru cel mai bun rol secundar feminin, cel din "Marriage Story", distribuția filmului "Irishman" (Netflix), de Martin Scorsese, și Greta Gerwig, recompensată pentru cel mai bun scenariu adaptat, al peliculei "Little Women".

Lista completă a câștigătorilor se găsește pe site-ul https://www.criticschoice.com/critics-choice-awards/.

Premiile Critics' Choice sunt acordate de Broadcast Film Critics Association și de Broadcast Television Journalists Association.

Din punct de vedere statistic, aceste premii sunt considerate indicatorii cu cel mai mare nivel de acuratețe în ceea ce privește nominalizările la premiile Oscar, care vor fi anunțate luni.