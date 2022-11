One United Properties a obţinut autorizaţia de construire pentru dezvoltarea rezidenţială One Floreasca Towers

One United Properties, dezvoltator imobiliar de proiecte rezidenţiale, de birouri şi mixte, anunţă că a obţinut autorizaţia de construire pentru One Floreasca Towers, o dezvoltare premium situată în centrul zonei de business a Bucureştiului. Dezvoltarea, care va include 208 unităţi rezidenţiale, are o valoare brută de dezvoltare de 61,8 milioane de euro. Livrarea este estimată pentru februarie 2025, conform news.ro.

”One United Properties (BVB: ONE), investitor şi dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte din România, a obţinut autorizaţia de construire pentru One Floreasca Towers, o dezvoltare premium situată în centrul zonei de business a Bucureştiului. Dezvoltarea care va include 208 unităţi rezidenţiale are o valoare brută de dezvoltare de 61,8 milioane de euro”, anunţă compania.

Livrarea este estimată pentru februarie 2025.

„One Floreasca Towers beneficiază de o poziţionare unică, într-unul dintre cele mai exclusiviste şi unice cartiere, în inima celui mai important centru de business al Bucureştiului, cu acces imediat la numeroase facilităţi, mall-uri, precum şi la o linie de metrou. Succesul pe care l-am avut cu dezvoltări similare situate în zonele învecinate, precum One Verdi Park şi One Herăstrău Towers, ne oferă premisele pentru încă o nouă dezvoltare rezidenţială extrem de dorită”, a declarat Beatrice Dumitraşcu, CEO Residential Division One United Properties.

One Floreasca Towers va include două turnuri înalte de 14 etaje fiecare, situate pe un teren de 5.600 mp vizavi de Promenada Mall. Dezvoltarea are o suprafaţă construibilă totală de peste 35.000 mp. Pe lângă facilităţi special concepute pentru această dezvoltare şi cele patru spaţii comerciale, ansamblul rezidenţial va beneficia şi de două niveluri de parcare subterană, cu 254 de locuri de parcare.

”La One Floreasca Towers, clienţii au acces la o gamă largă de unităţi rezidenţiale, de la studiouri de 50 mp, apartamente cu un dormitor de aproximativ 60 mp, apartamente cu două dormitoare cu suprafeţe cuprinse între 87 şi 107 mp, la apartamente cu trei dormitoare şi suprafeţe între 130 şi 269 mp. Punctul de referinţă al dezvoltării va fi reprezentat de colecţia limitată de penthouse-uri exclusiviste cu tavan înalt şi ferestre din podea până în tavan, cu vederi panoramice superbe către Lacul Floreasca”, precizează compania.

Opţiunile de achiziţionare pentru aceste apartamente includ cinci rate egale de 20% plătite pe durata construcţiei dezvoltării şi o opţiune cu un preţ de achiziţie redus la plata integrală în avans.

One United Properties este principalul investitor şi dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte de ultimă generaţie din Bucureşti, România.