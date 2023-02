One United Properties a obţinut autorizaţie de construire pentru peste 2.000 de apartamente pe malul lacului Plumbuita

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties a obţinut autorizaţia de construire pentru One Lake District, o dezvoltare rezidenţială sustenabilă de amploare cu 2.076 de apartamente, situată pe malul lacului Plumbuita. Valoarea brută de dezvoltare pentru One Lake District este de 337,7 milioane de euro, scrie news.ro.

”One United Properties (BVB: ONE), investitor şi dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte de ultimă generaţie din România, a obţinut autorizaţia de construire pentru One Lake District, o dezvoltare rezidenţială sustenabilă de amploare cu 2.076 de apartamente, situată chiar pe malul lacului Plumbuita. Valoarea brută de dezvoltare pentru One Lake District este de 337,7 milioane de euro”, anunţă compania.

One Lake District va avea o suprafaţă totală construită de peste 250.000 de metri pătraţi şi va fi construit în trei faze de dezvoltare, fiind estimat a fi livrat la finalul anului 2026.

Ansamblul rezidenţial va fi dezvoltat pe opt hectare de teren, într-o locaţie exclusivistă pe malul lacului Plumbuita, ceea ce va oferi acces direct la lac. One Lake District va beneficia de sistemul geoexchange menit să asigure energie regenerabilă tuturor locatarilor, sistem care se numără printre cele mai eficiente din punct de vedere energetic, mai curate din perspectiva mediului înconjurător şi cele mai rentabile sisteme de utilizare a spaţiului disponibile. Dezvoltarea este inclusă din parteneriatul pe care One United Properties l-a demarat cu Veolia România pentru soluţii inovatoare care vizează eficientizarea consumului de energie, ca parte din strategia pe termen lung a dezvoltatorului de a livra clădiri durabile, cu amprentă redusă de carbon. Prin implementarea acestei soluţii geoexchange, comparativ cu cea tradiţională, se vor evita emisii de cca. 2.000 de tone de CO2/an.

One Lake District este format din 9 clădiri rezidenţiale cu aproximativ 2.076 de apartamente. Pe lângă cele 9 turnuri rezidenţiale, dezvoltarea include o clădire cu patru etaje destinată exclusiv parcărilor şi încă o clădire cu 3 etaje pentru servicii educaţionale şi administrative. Sunt prevăzute 2.614 locuri de parcare, atât suprateran, cât şi în clădirea dedicată. În plus, cele 5 spaţii comerciale vor aduce viitorilor rezidenţi numeroase servicii comerciale, gastronomice sau de relaxare.

„One Lake District va fi un complex rezidenţial exclusivist. Propunem unităţi rezidenţiale variate, de la studiouri, la apartamente cu 1, 2, 3 camere sau duplexuri. Ansamblul se înscrie în linia dezvoltărilor One United Properties care vizează şi segmentul mediu şi mediu-superior, iar preţurile de vânzare pornesc de la aproximativ 85.000 de euro. Locaţia reprezintă noul pol important al zonei de nord a Bucureştiului”, spune Beatrice Dumitraşcu, CEO residential division One United Properties.