ONRC: Numărul societăţilor comerciale şi persoanelor fizice autorizate intrate în insolvenţă a crescut cu 5,67% de la începutul anului

Numărul societăţilor comerciale şi persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvenţă a crescut cu 5,67% în primele zece luni ale acestui an, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2020, fiind înregistrate 4.867 de insolvenţe, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe firme şi PFA-uri intrate în insolvenţă au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 894, în scădere cu 13,04% faţă de intervalul ianuarie - octombrie 2020, când au fost consemnate 1.028 de insolvenţe.

Pe locurile următoare în ierarhia insolvenţelor se află judeţele Cluj, cu 393 de insolvenţe (plus 39,86%), Bihor - 347 (plus 10,5%), Timiş - 244 (minus 1,21%), Iaşi - 184 (plus 18,71%) şi Prahova - 170 (plus 22,3%).

Cele mai puţine insolvenţe s-au înregistrat în judeţele Covasna (17), Harghita (18) şi Tulcea (21).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvenţe a fost consemnat în comerţul cu ridicata, amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 1.423 (plus 4,94%), în construcţii - 816 (plus 11,17%) şi în industria prelucrătoare - 605 (plus 10%), potrivit Agerpres.ro.

În octombrie 2021, au fost înregistrate 560 de insolvenţe, cele mai multe în Capitală (97) şi în judeţele Bihor (41), Timiş (34) şi Cluj (33).