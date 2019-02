Ons Jabeur, despre drumul spre succes: 'Am muncit până nu am mai putut şi simţeam că o să explodez'

Jucătoarea tunisiană Ons Jabeur a povestit, într-un interviu, despre greutăţile pe care le-a întâmpinat în cariera ei profesionistă, venind dintr-o ţară în care tenisul nu este popular, potrivit news.ro.

"Nu am avut o echipă bună în spatele meu. Nimeni nu putea spune ce să fac, deoarece vin dintr-o ţară unde tenisul nu e prea popular, aşa că poate mi-a lipsit cineva care să poată să-mi spună ce să fac, unde să mă duc şi, din fericire, am putut să fac asta pe cont propriu. Am încercat să văd cum se antrenează jucătorii pe teren, am încercat să fiu acolo cu profesioniştii, deoarece era ceva nou pentru mine şi pentru ţara mea. Dar sunt fericită că am reuşit până la urmă. Mulţi nu reuşesc niciodată şi renunţă înainte de a atinge clasamentul pe care îl doresc. Am învăţat de asemnea să-mi aleg echipa, nu mai am 16 sau 17 ani. Când aveam 17 ani, am avut antrenori care încercau să mă controleze, încercau să mă pună să fac lucruri care nu-mi plăceau şi nu puteam spune nu. Am muncit până nu am mai putut şi simţeam că o să explodez. Am învăţat să spun nu, acum am crescut şi cred că pot lua eu însămi deciziile. Multă lume îmi spunea cât de talentată sunt. Ştiam că sunt talentată, dar talentul fără muncă este nimic, la fel talentul cu prea multă muncă. Încercam să am un echilibru şi toată lumea îmi spunea munceşte, munceşte, munceşte, dar nu sunt un animal, am nevoie şi de odihnă. Cred că uneori am muncit prea mult şi nu au fost rezultate, am devenit iritată şi nu am câştigat niciun meci şi nici nu m-am bucurat să fiu pe teren", a declarat Jabeur, potrivit site-ului WTA.

Jabeur a afirmat că visează de la vârsta de şase ani să câştige turneul de la Roland Garros şi,, chiar dacă toată lumea a râs, ea are încă acest obiectiv.

"Ştiu că am o uriaşă oportunitate de a fi una dintre cle mai mari jucătoare şi muncesc pentru asta", a adăugat ea.

Ons Jabeur are 24 de ani şi a pătruns în Top 100 WTA în 2017. Acum, este pe locul 56 WTA, cea mai înaltă clasare atinsă de o jucătoare arabă. De asemenea, Jabeur a fost prima jucătoare arabă care a câştigat un grand slam la juniori, French Open, în 2011, şi tot prima jucătoare arabă care s-a calificat în finala unui turneu WTA, la Moscova, fază în care a fost învinsă de Daria Kasatkina, anul trecut.

Ons Jabeur lucrează acum cu antrenorul francez Bertrand Perret şi îl are ca preparator fizic pe soţul ei, Karim Kamoun.