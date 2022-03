ONU: Consiliul de Securitate nu a reuşit să aprobe un text de condamnare a Coreei de Nord

Statele Unite şi partenerii europeni din Consiliul de Securitate al ONU nu au reuşit luni să convingă China şi Rusia să adopte un text de bază împotriva Coreei de Nord, care tocmai a efectuat un nou test cu rachete balistice, transmite AFP preluat de agerpres.

"Ne-ar fi plăcut să avem China şi Rusia alături de noi" pentru acest text, a declarat pentru AFP ambasadoarea americană la ONU, Linda Thomas-Greenfield, după o reuniune cu uşile închise a Consiliului de Securitate pe subiectul Coreea de Nord.Înconjurată de zece ambasadori, dintre care o parte nu reprezintă ţări membre ale Consiliului de Securitate, precum Australia sau Japonia, Linda Thomas-Greenfield a citit un text comun în care se afirmă unitatea acestui grup în condamnarea testării unei rachete balistice pe 5 martie de către Coreea de Nord.

"Ca şi celelalte zece lansări de rachete balistice de la începutul anului, acest act al Coreei de Nord a încălcat mai multe rezoluţii ale Consiliului de Securitate", a adăugat ambasadoarea SUA.



"În timp ce Coreea de Nord îşi intensifică acţiunile destabilizatoare, Consiliul de Securitate continuă să păstreze tăcerea. Fiecare lansare de rachete balistice care are ca rezultat inacţiunea Consiliului subminează credibilitatea Consiliului de Securitate al ONU faţă de Coreea de Nord şi subminează regimul global de neproliferare", a spus ea, fără a menţiona China şi Rusia.



Potrivit unor surse diplomatice, Rusia şi China au fost singurele ţări care s-au opus în cadrul reuniunii unui text "de bază" şi foarte scurt, menit să arate unitatea Consiliului de Securitate faţă de testele regimului de la Phenian.



În acest text se spune că au existat încălcări ale rezoluţiilor Consiliului de Securitate şi se face apel la dialog, a declarat pentru AFP un diplomat de la New York, sub protecţia anonimatului.



De la ultima expresie de unitate a Consiliului de Securitate faţă de Coreea de Nord în 2017, când au fost adoptate în unanimitate mai multe seturi de sancţiuni pentru a forţa regimul de la Phenian să pună capăt programelor sale nucleare şi balistice, acesta este "a 17-a oară" când Beijingul se opune adoptării unui text propus de Statele Unite şi europeni.



Duminică, Coreea de Nord a anunţat că a efectuat cu o zi înainte "un nou test important" pentru dezvoltarea unui satelit de recunoaştere, dar analiştii consideră că a fost vorba mai degrabă de o lansare de rachetă, cu câteva zile înaintea alegerilor prezidenţiale din Coreea de Sud.