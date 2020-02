Open Budget Bucureşti, o platformă care prezintă cum sunt cheltuiţi banii publici lansată de USR

USR Bucureşti a lansat joi seara o nouă secţiune a platformei Open Budget, dedicată Capitalei şi care îşi propune să prezinte pe înţelesul contribuabililor modul în care sunt cheltuiţi banii publici potrivit Agerpres.

"Practic, dacă suntem transparenţi, putem ajunge să punem politicienilor şi întrebările care contează, putem ajunge să depistăm anumite anomalii, anumite greşeli. (...) Bucureştiul a cheltuit în 2019 un total de 3,3 miliarde de euro. Este vorba despre Primăria Capitalei şi cele şase primării de sector. Vorbim de o sumă absolut fenomenală care s-a dus pe o grămadă de servicii. Întrebarea e dacă într-adevăr s-au cheltuit chibzuit banii aceia, dacă statul a căutat într-adevăr să aibă cel mai bun raport calitate-preţ", a declarat preşedintele USR Bucureşti, deputatul Claudiu Năsui, în cadrul evenimentului de lansare.El a arătat că în cadrul platformei pot fi urmărite sumele cheltuite de către fiecare primărie, dar şi de instituţiile aflate în subordine, pe parcursul ultimilor trei ani."Vedem că Primăria Capitalei a dat totuşi destul de mulţi bani pe reclamă şi publicitate. Dacă în 2016 a dat 35.000 de lei, acum dă 17.800.000. O creştere foarte mare a bugetului pe reclamă şi publicitate. Oare de ce? În 2016 abia fuseseră alegeri, probabil. În 2019 ne apropiem, în schimb, de an electoral. (...) Alt mod în care putem să ne uităm la cheltuielile Primăriei Bucureşti e după destinaţia fondurilor şi vedem că cea mai mare cheltuială este în domeniul cheltuielilor social-culturale. Nu ar trebui să ne mire, pentru că sunt incluse aici şi sănătatea, şi învăţământul", a precizat deputatul.Năsui a menţionat că platforma include şi un grafic care ilustrează evoluţia cheltuielilor lunare şi a remarcat că, în mod obişnuit, valorile sunt constante până în luna noiembrie, după care urmează o creştere bruscă.Open Budget Bucureşti permite contactarea filialei USR în vederea obţinerii de informaţii suplimentare în ce priveşte modul în care a fost cheltuită o anumită sumă. Totodată, Năsui a anunţat că acest proiect urmează să fie implementat şi în alte localităţi din ţară.Europarlamentara Clotilde Armand, candidata USR la Primăria Sectorului 1, a anunţat că îşi doreşte extinderea acestui proiect, astfel încât utilizatorii să poată să vadă achiziţiile concrete pe care le-a realizat o primărie, precum şi preţul şi furnizorul."Statul are impresia că are public bugetul. El e public, poate fi văzut. Dar e o diferenţă între fond şi formă. Formal, undeva, e publicat. Dar fără un exerciţiu pedagogic, fără să îl explici, fără să faci o analiză pe înţelesul tuturor, pur şi simplu nu serveşte la nimic. (...) Acum o săptămână am făcut un exerciţiu personal de transparenţă, am publicat veniturile mele de europarlamentar şi cum cheltuiesc banii care sunt alocaţi pentru biroul de europarlamentar. Trebuie la toate nivelurile să promovăm transparenţa. Este o valoare adăugată. Cetăţenii se vor simţi implicaţi, vor şti ce s-a întâmplat", a precizat ea