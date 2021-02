Operațiune de majorare de capital - 2Performant intenţionează să atragă 5 milioane lei de la investitori

Compania de tehnologie 2Performant, lider al pieţei locale de marketing afiliat şi recent listată pe piaţa AeRO a BVB (simbol bursier 2P), anunţă intenţia de a atrage 5 milioane lei de la investitorii la Bursa de Valori Bucureşti printr-o operaţiune de majorare a capitalului social, conform unui comunicat al companiei, potrivit Agerpres.

Capitalul atras va alimenta investiţii în consolidare şi creştere pe piaţa din România, dar şi în extinderea pe pieţe din regiune. Operaţiunea de majorare a capitalului va fi supusă votului AGEA a 2Performant programată să aibă loc în data de 22 martie 2021, utilizând soluţia eVote, platformă ce permite companiilor să organizeze Adunări Generale ale Acţionarilor (AGA) online.

"În decembrie am realizat listarea tehnică a 2Performant la Bursa de Valori Bucureşti din dorinţa ca piaţa să stabilească preţul acţiunilor 2P, iar capitalizarea de până acum şi evoluţia bună a preţului acţiunii ne-au confirmat aşteptările. Acum este momentul să atragem capital pentru creşterea accelerată a companiei, atât pe piaţa din România, cât şi pe pieţele din regiune. Avem planuri ambiţioase pentru 2021 şi pentru anii următori şi ne dorim ca acţionarii actuali şi viitori să fie alături de noi în această fază de scalare a business-ului. Prin această majorare de capital ne dorim să susţinem pe de o parte proiecte de creştere pe pieţele din România şi Bulgaria, unde avem o prezenţă puternică şi unde avem în continuare un potenţial de creştere în ritm cu accelerarea din comerţul online şi din marketingul digital; pe de altă parte, să demarăm extinderea în regiune prin parteneriate cu jucători importanţi din eCommerce cu prezenţă regională sau europeană", a declarat Dorin Boerescu, directorul general al 2Performant.Sub rezerva aprobării de către Adunarea Generală a Acţionarilor, conform convocatorului publicat pe site-ul companiei, majorarea capitalului social cu aport în numerar se va derula în două etape, cea a alocării drepturilor de preferinţă şi tranzacţionarea acestora pe piaţa SMT AeRO, urmată, în situaţia în care vor rămâne acţiuni nesubscrise, de un plasament privat.Această operaţiune are scopul de a alimenta investiţiile strategice pe care 2Performant le va realiza în perioada 2021 - 2022 pentru a accelera dezvoltarea companiei, atât prin proiecte de creştere pe pieţele din România şi Bulgaria prin produsul de marketing afiliat, cât şi prin integrări tehnice cu parteneri strategici, cu impact puternic în business şi cu potenţialul de a forma comunităţi de utilizatori pe pieţe externe. În urma majorării de capital vor fi emise 185.500 de acţiuni noi 2P.În prima etapă, acţionarilor înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă li se vor acorda drepturi de preferinţă, în baza cărora vor putea să subscrie acţiunile nou emise cu un discount de 25% pentru a-şi menţine participaţia în companie. 5,68424 drepturi de preferinţă vor da dreptul unui investitor să achiziţioneze o acţiune 2P nou emisă la preţul stabilit prin Prospect. Înaintea perioadei de subscriere, investitorii vor putea tranzacţiona drepturile de preferinţă pe piaţa SMT AeRO a Bursei de Valori Bucureşti, iar cei care doresc să cumpere mai multe acţiuni sau să intre în acţionariatul companiei vor avea oportunitatea să cumpere drepturi de la alţi acţionari.După încheierea perioadei de tranzacţionare, investitorii care deţin drepturi de preferinţă vor avea la dispoziţie o perioadă pentru subscriere. În situaţia în care rămân acţiuni nesubscrise în prima etapă a procesului, acestea vor fi oferite într-un plasament privat adresat unui număr de maximum 149 de investitori individuali.Ambele etape ale procesului de majorare de capital vor fi gestionate de Goldring, brokerul care a intermediat listarea 2Performant la BVB la sfârşitul anului trecut.După finalizarea operaţiunii de majorare de capital, compania va începe programul de investiţii în al treilea trimestru al anului 2021.Acţiunile 2Performant au intrat la tranzacţionare pe Bursa de Valori Bucureşti în data de 9 decembrie 2020, în urma unei listări tehnice pe piaţa AeRO. 2Performant a încheiat prima zi la bursă drept cea mai lichidă acţiune în prima zi de tranzacţionare, de la lansarea pieţei AeRO şi până la acea dată, iar la finalul primei zile de tranzacţionare avea un total de 900 de tranzacţii în valoare de 3.006.839 de lei. Compania a ales să se listeze la bursă pentru a accesa mecanismele de finanţare oferite de aceasta, necesare pentru continuarea investiţiilor în tehnologie, captarea creşterilor accelerate din segmentul eCommerce şi susţinerea planurilor de extindere în regiune. Fiind o companie de tehnologie dintr-un sector nou şi unic pe BVB, managementul a decis să ofere investitorilor posibilitatea de a stabili capitalizarea de piaţă în baza cererii şi ofertei. Astăzi, 2Performant are o capitalizare de piaţă de 35,3 milioane de lei.Pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acţionarilor a 2Performant din data de 22 martie 2021 va fi supusă votului acţionarilor şi numirea unui Consiliu de Administraţie format din trei membri. În prezent, compania este administrată de Dorin Boerescu, în calitate de administrator unic, însă, pentru a respecta cele mai bune practici de guvernanţă corporativă, acţionarii majoritari au propus numirea unui Consiliu de Administraţie. Primele candidaturi au fost deja publicate: Dorin Boerescu (CEO şi acţionar majoritar 2Performant), Anda Patzelt (avocat cu o experienţă de 20 ani, în prezent titular al Cabinetului de Avocatură Anda Patzelt) şi Iulian Cîrciumaru (managing partner V7 Capital, preşedinte CA Holde Agri Invest, membru în Boardul consultativ al fondului de venture capital GapMinder şi al organizaţiei non-profit Ideo Ideis). Acţionarii pot, de asemenea, să propună şi alţi candidaţi.AGA va avea loc online, cu ajutorul platformei tehnologice eVote. Cu soluţia eVote, acţionarii pot participa la şedinţele AGA la distanţă, de oriunde s-ar afla, şi pot vota atât în timpul AGA, cât şi înaintea acesteia.În 2020 compania 2Performant a intermediat peste 1 milion de vânzări pentru magazinele online din platformă, în creştere cu 28% faţă de anul anterior. Peste 55 de milioane de click-uri au fost înregistrate în cadrul platformei 2Performant pe tot parcursul anului trecut, ceea ce înseamnă că în medie afiliaţii au adus magazinelor înscrise în platformă peste 4,6 milioane de click-uri pe lună. La fiecare click generat de afiliaţi prin 2Performant, magazinele online au încasat aproape un euro din vânzări (mai precis 1 click = 0,9 euro).2Performant este o companie românească de tehnologie ce dezvoltă, operează şi monetizează 2Performant.com - platformă integrată de marketing afiliat şi influencer marketing.Cu o activitate de 12 ani, compania este cea care a lansat în România prima reţea de marketing afiliat sub denumirea 2Parale.ro. Trei ani mai târziu a urmat intrarea în piaţa din Bulgaria.