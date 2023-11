Operațiune extrem de spectaculoasă: americanii au eliberat nava capturată de rebelii Houthi

Un oficial american a declarat că nava USS Mason a răspuns la apelul de ajutor şi a eliberat petrolierul.

Un oficial american din domeniul apărării a declarat anterior că se pare că "un număr necunoscut de indivizi înarmaţi neidentificaţi" au capturat Central Park, sub pavilion liberian, administrat de Zodiac Maritime, parte a grupului Zodiac al miliardarului israelian Eyal Ofer.

"Forţele americane şi ale coaliţiei se află în apropiere şi monitorizăm îndeaproape situaţia", a declarat oficialul.

Incidentul este cel mai recent dintr-o serie de atacuri în apele din Orientul Mijlociu de la izbucnirea războiului brutal dintre Israel şi gruparea militantă palestiniană Hamas la 7 octombrie.

Acesta vine după ce săptămâna trecută, în sudul Mării Roşii, rebelii houthi din Yemen, aliaţi ai Iranului, au capturat o navă cargo cu legături cu Israelul, în sudul Mării Roşii. Gruparea, care a lansat, de asemenea, rachete balistice şi drone înarmate asupra Israelului, a promis că va viza şi alte nave israeliene.

On Nov. 26, the USS MASON (DDG 87), with allied ships from our coalition counter-piracy task force (TF 151), and associated aircraft responded to a distress call from the M/V CENTRAL PARK, a commercial vessel, that they were under attack by an unknown entity. Upon arrival,… pic.twitter.com/ASmM3b0xrf