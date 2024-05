VIDEO – Operațiunea 'nevăstuica sălbatică' a fost lansată: aviația ucraineană adoptă tactica americanilor din Vietnam

Business Insider scrie că piloții ucraineni adoptă o tactică de mare risc, folosită pentru prima dată de Forțele Aeriene ale SUA, ajutând la compensarea dezavantajului lor numeric în fața mijloacelor aviatice rusești.

Tactica presupune ca piloții să zboare într-o zonă despre care știu că este acoperită de apărarea aeriană rusă și să le tenteze să își activeze radarele de achiziție a țintelor.

De îndată ce un avion ucrainean a fost reperat, acesta poate identifica rapid sursa emisiilor și apoi poate lansa o rachetă special concepută pentru a combate sistemul de apărare aeriană. Printre arme se numără racheta antiradiații de mare viteză AGM-88 (HARM), fabricată de SUA, pe care SUA o furnizează Ucrainei de la jumătatea anului 2022. Scopul este de a lovi radarul asociat cu sistemele de rachete sol-aer (SAM) ale Moscovei înainte ca acestea să se poată fixa pe aeronavă.

Dezvoltată în timpul războiului din Vietnam, tactica a fost cunoscută inițial sub numele de „Proiectul Dihor”, după numele micului mamifer domesticit folosit pentru a ataca și a ucide paraziții în vizuina lor. Ulterior, a fost redenumit „nevăstuica sălbatică”, deoarece dihorul fusese folosit anterior pentru o operațiune similară din Al Doilea Război Mondial.

Comentatorul militar OSINTtechnical a postat în februarie un videoclip pe X, care arată tactica folosită, undeva în vara anului 2022, de un avion de vânătoare ucrainean Sukhoi Su-27 (NATO Flanker) care zboară la nivelul vârfului copacilor înainte de a lansa rachetele Harm. Tot el a postat un al doilea videoclip în martie, care a văzut tactica fiind folosită, din perspectiva pilotului ucrainean. HARM este o rachetă aer-sol americană de 350 de kilograme cu un focos de 68 de kilograme cu explozie-fragmentare, cu o viteză maximă de aproape Mach 3 și o rază de acțiune între 30 și 150 de kilometri, în funcție de altitudinea la care este lansată. Cu cât înălțimea de operare este mai mică, cu atât racheta este mai rapidă, dar raza de acțiune totală este mai mică. A fost utilizată pe scară largă și cu succes în conflictele recente.

