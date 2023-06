Operațiunea 'Ordinul 222': momentul șocant în care rușii se omoară între ei pe front/ Video

În timpul unei bătălii, soldații ruși și-au părăsit pozițiile, iar comandații ruși au pus în aplicate ”Ordinul 222”. Acesta presupune intrarea în acțiune a unor ”detașamente de blocare”, care au misiunea de a-i executa pe militarii care își părăsesc pozițiile.

O filmare cu drona, realizată de ucraineni, ne arată faptul că soldații ruși care încercau să fugă au fost întâmpinați de alți soldați ai Rusiei, care i-au ucis fără să stea pe gânduri.

Soldații ruși au primit indicații să nu se mai lase capturați de către ucraieni. Aceștia sunt ”sfătuiți” să se detoneze cu o grenadă sau să se sinucidă prin alte metode, totul pentru a nu ajunge în mâinile inamicului.

Militarii ucraineni spun că ar fi vorba despre un așa-numit „ordin 222” și fac o analogie cu celebrul deja „ordin 227”, semnat de Stalin pe 28 iunie 1942, în timpul bătăliei de la Stalingrad, ordin care interzicea orice retragere din fața inamicului și care prevedea mitralierea, de către detașamente speciale sovietice, a soldaților ruși care fugeau din fața pozițiilor germane.

