Replica șocantă a unui general rus, când i s-a spus că rușii se omoară între ei la Bahmut/ Video

Trupele rusești de la Bahmut se află într-o degringoladă greu de imaginat. Un episod halucinant a avut loc pe data de 7 iunie și a fost relatat chiar de către soldații ruși. Soldații ruși erau poziționați în satul Berhivka, la nord de Bahmut, iar generalul cu numele de cod ”Giurza” le-a ordonat subordonaților săi să bombardeze exact zona respectivă. Când a fost informat asupra faptului că acolo sunt soldați ruși, comandatul a spus la stația radio: ”Femeile vor naște alții”.

„Nu a existat niciun fel de sprijin din partea alor noștri. Eram sub bombardament inamic, dar nimeni nu îi bombarda pe ei. Totodată, lansatoarele noastre Grad trăgeau asupra noastră. Au primit ordinul, coordonatele. Au anunțat că băieții noștri sunt acolo, dar li s-a ordonat să bombardeze oricum. Iar rachetele Grad au bombardat pozițiile noastre”, au explicat soldații ruși din batalionul bombardat.

Haos total în armata Rusiei

Soldații au continuat și au spus că nu au nicio coordonare, nu au comunicații și totul este făcut haotic.

„Băieții noștri se aflau pe acea poziție. Nu ne retrăsesem încă când Giurza a dat ordinul să fie bombardată acea porțiune de pământ. L-au atenționat că soldații noștri nu plecaseră din poziții. Femeile vor naște alții, a fost replica lui. A difuzat-o prin radio astfel că întreg batalionul l-a auzit. Sau ce-a mai rămas din el”, a mai spus soldatul rus.

„Dorim să ne adresăm oamenilor ca ei să cunoască adevărul despre situația noastră. Noi am ținut pozițiile cu toate forțele și prin toate mijloacele. Nu există sprijin, evacuare, nicio raționalitate. Nu există personal de comandă aici. Am fost abandonați. Ne lipsesc comunicațiile. Doar ieri ne-am menținut pozițiile fără a avea comunicații, fără nimic. Fără ordine. Am petrecut întreaga noapte sub bombardamente. Și nu am știut ce altceva ar trebui să facem”, au explicat soldații.