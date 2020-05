Operațiunea Tomata: DNA are peste 400 de dosare doar în județul Olt (ministru)

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat luni, în Senat, la dezbaterea moţiunii simple împotriva sa depusă de parlamentari PSD, ALDE şi afiliaţi grupului social-democrat, că în cazul programului 'Tomata', inițiat de guvernarea PSD, o mare parte din bani nu au ajuns la legumicultorii corecţi, ci la "şmecheri şi clientela de partid", numai în judeţul Olt fiind deschise 417 dosare penale.

„Aţi forţat anul trecut angajaţi DAJ să plătească dosare fictive, banii care ar fi trebuit să ajungă la legumicultorii corecţi au ajuns în mare parte la şmecheri şi clientela de partid!! Ce încredere poate să mai aibă un fermier corect în Ministerul Agriculturii păstorit de ani de zile de voi? 417 dosare penale sunt la DNA doar în judeţul Olt şi camioane de tomate aruncate la groapă anul trecut", a spus ministrul Oros.

Ministrul a mai acuzat ca PSD ca in sistemul naţional de irigaţii s-a practicat un "furt în formă subtilă" deoarece "doar anumite firme" aveau prioritate la aceste lucrări. "Programul de refacere a sistemului naţional de irigaţii. Aţi continuat în aceeaşi notă, un furt în formă subtilă, prefăcându-vă că faceţi investiţii. Deşi trebuia să investiţi un miliard de euro şi să reabilitaţi două milioane de hectare, iată ce aţi făcut. Doar anumite firme care au fost abonate la banii de investiţii în irigaţii aveau prioritate la aceste lucrări. Aţi alocat anual sume infime, 170 de milioane de lei pe an, în schimb aţi dat câte 50 de milioane de lei pe an pentru pază. Ghiciţi de unde erau atât firmele de pază, cât şi cele care executau lucrări şi aveau exclusivitate? Din Olt şi Teleorman", a afirmat Oros.

Referindu-se la conducerea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), Adrian Oros a mai acuzat PSD că a pus şef "un miliţian", care "a adus la rândul lui încă vreo 60 de miliţieni": "Aţi pus un miliţian şef la AFIR, care a adus, la rândul lui, încă vreo 60 de miliţieni şi aţi reuşit într-un timp record de trei ani să denaturaţi întreg programul naţional de dezvoltare rurală, adică aţi dat bani mulţi la clientela de casă. Aţi alocat 1,6 miliarde euro pentru 1.500 de ferme fără să vă pese de 850.000 de ferme de familie din sistemul APIA şi de alte 3 milioane de ferme de familie din exteriorul sistemului", a susţinut şeful MADR.

Citește și: 15 motive legale pentru ieșirea din localitate: Guvernul a emis REGULILE din starea de alertă / LISTA COMPLETĂ .