Opinie - daca nu s-au cheltuit banii din buget, s-ar putea da burse copiilor românilor de pretutindeni!

Daca in anii trecuti bugetele diferitelor institutii publice centrale, in speta ministere, erau cheltuite dupa un plan de actiuni, asa cum este si cazul defunctului Minister pentru Romanii de Pretutindeni, anul acesta cu siguranta acest plan de actiuni a suferit si va mai suferi modificari majore, din cauza pandemiei Coronavirus. Chiar si asa, fondurile fie ca sunt mai mari sau mai mici, ar trebui directionate catre ceva folositor in aceasta perioada in care toti romanii se lupta cu aceasta mare nenorocire, iar de cele mai multe ori, copiii sunt cei care au de suferit cel mai mult.

---

Dezvoltand aceasta idee, ma gandesc daca, evident, nu s-au cheltuit deja banii pe cine stie ce interes, ca ar trebui sa se ofere burse copiilor romanilor de pretutindeni. Asa cum s-au oferit in anii trecuti cateva mii de burse, burse care sa ajunga in special la copiii romanilor de pretutindeni, la cei care invata in scolile cu predare in limba romana, fie din Ucraina, Serbia sau Republica Moldova , aici incluzand si Transnistria

---

De ce ma indrept catre acesti copii? Pentru ca asa cum am scris mereu, acestia din pacate traiesc foarte greu, deoarece nivelul salarial in aceste tari este foarte mic, iar odata cu aceasta nenorocire creata de Pandemie , cu siguranta multi dintre parinti, ori si-au pierdut locurile de munca, ori probabil au contractele suspendate.

--

Procedura de acordare a acestor burse exista deja, poate fi folosita. Chiar daca ar putea sa sufere cateva mici modificari, acestea se pot face in Guvern, adaptandu-se contextului economic actual. Procedura existand inca din anii trecuti, aceasta poate fi usor implementata, documentele necesare putand fi transmise prin intermediul online. Chiar daca sunt copii care probabil nu mai merg la scoala pentru ca acestea sunt inchise in aceasta perioada datorita restrictiilor, cu totii s-ar bucura de un sprijin care sa ii ajute sa inceapa un nou an scolar, atunci cand in toamna vor reveni in clase.

--