Oportunități economice de cooperare între județul Neamț și companii din Belarus

Președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, a avut miercuri, 20 martie, o întâlnire cu ambasadorul Republicii Belarus în România, Andrei Grinkevich. Principalele discuții au vizat oportunitățile economice pe care județul Neamț le poate avea în parteneriat cu Belarusul.

„Astăzi am fost onorat să am oaspete, la Consiliul Județean Neamț, pe Excelența Sa Andrei Grinkevich, ambasadorul Republicii Belarus în România.

Pentru județul nostru a fost o întâlnire extrem de utilă. Am discutat cu Excelența Sa despre cele mai importante oportunități de cooperare în domenii precum construcții de mașini, produse chimice, utilaje agricole etc., cu parteneri din Belarus.

Am constatat cu bucurie că din punct de vedere al potențialului turistic, cultural și economic, județul Neamț este foarte bine cunoscut la ei.

În timpul discuțiilor de astăzi am primit invitația de a participa, în acest an, la mai multe forumuri economice care vor avea loc în Belarus și am încrederea că multe firme din județul Neamț vor valorifica aceste posibilități de parteneriat.

Îi mulțumesc Excelenței Sale pentru disponibilitatea de a susține colaborarea între regiunile noastre”, a precizat președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene.