Oportunități de afaceri în îmbătrânirea populației Europei

Îmbătrânirea populaţiei în Europa generează îngrijorări în rândul guvernelor cu privire la perspectivele economice, însă pentru unii investitori înseamnă oportunităţi de afaceri, transmite Bloomberg.

Un exemplu este firma franceză Funecap Idf SAS care a cheltuit aproximativ un miliard de euro pentru a cumpăra peste 300 de crematorii şi case funerare în principal în Europa, regiune unde se află 17 dintre primele 20 de ţări cu cele mai ridicate rate de mortalitate.

Unul din cinci europeni are în prezent 65 de ani. În 2050 procentul se va apropia de 30%. Şi, spre deosebire de America de Nord, care se confruntă cu un fenomen demografic similar, Europa are spaţiu limitat pentru a-i înmormânta pe toţi cei care eventual vor deceda."Industria funerară înseamnă mult mai mult decât săpatul de gropi. Este un domeniu important de infrastructură", spune fondatorul şi directorul general de la Funecap, Thierry Gisserot. Potrivit acestuia, piaţa serviciilor de incinerare din Europa înregistrează o creştere organică de 5% până la 7% pe an. Cererea de servicii de incinerare a crescut în special în ţările cu populaţie catolică, unde regulile au fost relaxate în ultimele decenii.În 2022, Funecap a preluat compania olandeză Facultatieve Technologies Ltd, lider mondial în echipamente pentru crematorii, şi recent a încheiat un parteneriat cu firma Rhein-Taunus-Krematorium GmbH, cea mai mare companie de profil din Germania.Piaţa de pompe funebre şi crematorii este mult mai fragmentată în Europa decât în alte state dezvoltate, în special în Germania, susţine fondatorul Mymoria GmbH, Bjorn Wolff. Compania sa, care oferă servicii funerare, a preluat în ultimii ani mai mulţi antreprenori de pompe funebre şi are intenţia să continue să facă asta."Proprietarii firmelor de pompe funebre ies la pensie şi copiii lor nu mai vor să continue afacerea", spune Bjorn Wolff. Graţie preluărilor, Mymoria poate să combine anumite operaţiuni precum cele administrative şi astfel să îşi îmbunătăţească costurile.În paralel, fluxul de numerar în acest sector este unul predictibil, având în vedere că oamenii vor continua să moară. Numărul deceselor este aşteptat să crească în următorii ani pe fondul îmbătrânirii generaţiei baby boomers, ceea ce va însemna venituri mai mari pentru companii precum Funecap şi Mymoria.Cu toate acestea, directorul general de la Rhein-Taunus-Krematorium GmbH, Judith Könsgen atrage atenţia că "unii investitori au impresia că crematoriile sunt o tiparniţă de bani", ceea ce este complet fals. "Trebuie să faci investiţii mari în echipamente şi să ai grijă de mentenanţă, dar dacă ştii ce faci poţi înregistra randamente adecvate", spune Konsgen.