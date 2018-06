Opoziția atacă la baionetă. Ludovic Orban: `Mitingul organizat de comunistoizii din jurul lui Dragnea este unul de INTIMIDARE`

Președintele PNL, Ludovic Orban, critică dur organizarea de către PSD a mitingului programat azi în Piața Victoriei din București. Acesta susține că mitingul este organizat pentru alte motive și nu pentru ”abuzuri” din moment ce PSD deține oricum autoritar puterea în România.

Liderul PNL susține că în fapt e un mitingul este organizat de Liviu Dragnea ca forma de presiune asupra instanței care se va pronunța ăn Dosarul angajarilor ilegale de la Teleorman și care l-ar putea aduce pe aceasta la pușcărie, este pentru intimidarea președintelui Klaus Iohannis pentru a emite decretul de revocare a procurorului-șef al DNA și poate pentru a le arăta propriilor parlamentari care ar intenționa să voteze moțiunea de cenzură inițiată de PNL că aceasta nu are nici o șansă.

Dezvăluirea care dinamitează scandalul momentului! Negocieri intense pe tema revocării șefei DNA! Ce i se pregătește lui Kovesi

”Este limpede pentru orice om cu bun simt. Nu poti sa faci miting contra abuzurilor atunci cand esti la putere. Abuzurile nu pot fi comise decat de cei care detin puterea. Nu poti sa faci miting ca sa protestezi impotriva ta.

Ratiunile acestui miting sunt altele.

In primul rand, alegerea locului de manifestatie arata intentia clara de a confisca locul simbolic in care protesteaza de un an si jumatate cei care sunt impotriva PSD. Aduceti-va aminte ca Firea a mai incercat o data sa confiste locul de manifestatie, inventand un targ de craciun.

In al doilea rand, sa remarcam faptul ca data a fost aleasa la o zi dupa ce ar fi trebuit ca instanta sa dea verdictul in dosarul lui Dragnea. Deci, scopul de a pune presiune pe judecatorii care trebuie sa ia decizia este evident.

In al treilea rand, mitingul este organizat dupa decizia CCR, cu obiectivul de a pune presiune pe presedintele Romaniei.

In al patrulea rand, mitingul este organizat inaintea anuntatei motiuni de cenzura a PNL si urmareste sa bage frica in oasele oricarui parlamentar din majoritate care ar intentiona sa voteze in favoarea motiunii.

In concluzie, acest miting este o actiune profund nedemocratica de intimidare a opozitiei, a magistratilor, a oamenilor liberi, a functionarilor si angajatilor din sistemul public care nu raspund la comenzile politice, a jurnalistilor care isi permit sa critice PSD, a oricarui roman care nu accepta sa fie sluga vechilului sef.

Ce e val ca valul trece. Nu va lasati impresionati de multimea adunata cu arcanul si pe care comunistoizii din jurul lui Dragnea incearca sa o foloseasca pe post de amenintare psihologica la adresa noastra. Ei vor fi in piata o zi. In rest, Piata Victoriei si victoria ramane a noastra.”, susține liderul PNL pe pagina sa de Facebook.