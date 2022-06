Operațiune a Poliției Rutire în București - Mai mulţi şoferi sub influenţa drogurilor au fost prinşi la volan

Poliţiştii Brigăzii Rutiere au desfăşurat, vineri noapte, activităţi de control în mai multe zone de interes operativ aflate în raza de competenţă, în scopul prevenirii accidentelor de circulaţie produse pe fondul conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influenţa alcoolului sau a substanţelor psihoactive. Astfel, în urma controalelor efectuate, poliţiştii rutieri au aplicat 31 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 21.000 de lei şi au constatat trei infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere, respectiv pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa substanţelor psihoactive. Totodată au fost reţinute şi opt permise de conducere.

Conform unui comunicat de presă al Brăgăzii Rutiere, poliţiştii au reţinut opt permise de conducere,astfel: 2 pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice -contravenţie; 3 pentru infracţiunile la regimul rutier; 2 pentru nerespectarea regimului legal de viteză; 1 pentru neacordarea priorităţii de trecere pietonilor.

Totodată, au fost reţinute şi 4 certificate de înmatriculare pentru deficienţele tehnice constatate.

De exemplu, un tânăr în vârstă de 25 de ani a fost depistat conducând pe o stradă din sectorul 5 sub influenţa substanţelor psihoactive. În urma testării preliminare cu aparatul DrugTest, s-a stabilit faptul că acesta a consumat cocaină. Persoana în cauză a fost condusă la sediul I.N.M.L. în vederea recoltării de mostre biologice, pe numele său fiind deschis dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa substanţelor psihoactive .

De asemenea, o femeie în vârstă de 36 de ani, a condus un autovehicul sub influenţa substanţelor psihoactive. În urma testării preliminare cu aparatul DrugTest, s-a stabilit faptul că acesta a consumat cannabis. Femeia a fost condusa la sediul I.N.M.L. în vederea recoltării de probe biologice, iar pe numele său a fost deschis dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art.336 alin. 2 din Codul Penal.

Un alt ânăr în vârstă de 21 de ani, a condus un autovehicul sub influenţa substanţelor psihoactive. În urma testării preliminare cu aparatul DrugTest, s-a stabilit faptul că acesta a consumat amfetamină. În acest context, a fost deschis dosar de cercetare penală în conformitate cu prevederile art. 336 alin. 2 din Codul Penal.

De asemenea, poliţişti din cadrul Brigăzii Rutiere împreună cu Registrul Auto Român, au acţionat în vederea depistării şi sancţionării persoanelor care conduc autovehicule ce prezintă modificări neomologate şi produc în mers sau în staţionare, poluare fonică.

În urma activităţilor desfăşurate, a fost deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de Uz de fals şi au fost aplicate 99 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 48 000 de lei. În acest context, au fost reţinute 25 de certificate de înmatriculare, 7 seturi de plăcuţe cu numere de înmatriculare şi un permis de conducere.