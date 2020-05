Optimism la ministerul Finanțelor: Suntem de acord că economia va avea o scădere, dar va avea o revenire la fel de puternică

Ministrul de Finanţe, Florin Cîţu, spune că plata pensiilor şi a salariilor va depinde de execuţia bugetară şi că până acum, cu toate criticile opoziţiei, s-a reuşit plata salariilor şi pensiilor, chiar înainte de termen. O reevaluare a cheltuielilor bugetare se va face la jumătatea anului şi tot atunci va exista o imagine corectă a administrării banilor publici, mai spune ministrul potrivit news.ro.

Florin Cîţu a declarat că pentru luna aprilie cifrele sunt unele optimiste, că încasările sunt mari, dar şi că deficitul bugetar este dublu.

"Cifrele pentru luna aprilie sunt mai bune decât ne aşteptam, încasările sunt mai mari, dar deficitul este dublu. Cheltuielile au crescut foarte mult. Nu doar plata pensiilor şi salariilor depinde de execuţia bugetară. De aceea urmărim în fiecare lună execuţia bugetară. Până acum, cu toate criticile, am reuşit să plătim pensiile, salariile, ajutoarele sociale, la timp, unele chiar mai devreme. Am reuşit să ne împrumutăm şi asta este o performanţă, să ne împrumutăm mai ieftin cu un punct procentual decât s-a împrumutat PSD. Vom merge pe aceeaşi strategie, o să fim precauţi în administrarea finanţelor publice şi vom direcţiona banii publici acolo unde avem randament. În prima parte banii au fost direcţionaţi către toate sectoarele, în faza a doua direcţionăm acolo unde este randament”, a declarat Florin Cîţu, joi seară, la Realitatea Plus.

Ministrul de Finanţe este optimist şi spune că, deşi economia va înregistra o scădere, aceasta va avea o revenire la fel de puternică.

"Scenariile arată şi riscurile aferente. În spaţiul public au fost vehiculate multe scenarii în ce priveşte creşterea economică, deficitul european. Suntem de acord că economia va avea o scădere, dar va avea o revenire la fel de puternică. Suntem atenţionaţi că o creştere bruscă a cheltuielilor ar dezechilibra puternic şi poate pe termen lung finanţele României, de aceea suntem atenţi. Vom face reevaluarea cheltuielilor bugetare la jumătatea anului când vom avea o imagine corectă a administrării banilor. Atunci vom lua decizia optimă, vom lua cea mai bună decizie pentru cetăţeni şi pentru finanţele publice. Nu e vorba doar despre pensii, ci despre toate cheltuielile. Este foarte uşor să promiţi pe hârtie. Doar pentru pensii anul acesta înseamnă un surplus de 10 miliarde de lei, anul viitor 30 miliarde. Vrem să ne asigurăm că orice creştere facem, putem să plătim şi anul viitor şi peste un an şi peste 2-3 ani”, a mai spus Cîţu.

Ministrul a afirmat că investiţiile sunt cele mai importante, iar aceasta este reţeta pentru creşterea economică.