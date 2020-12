Optimism la summitul european privind deblocarea bugetului UE după veto-ul ungar şi polonez

Mai mulţi lideri europeni şi-au exprimat, la sosirea la summitul european început joi la Bruxelles, optimismul asupra ieşirii din impasul provocat de veto-ul pe care Budapesta şi Varşovia l-au opus bugetului multianual al UE şi planului european de relansare din cauza condiţionării accesării fondurilor europene de statul de drept, potrivit agenţiilor Reuters şi DPA, potrivit Agerpres.

Cancelarul german Angela Merkel a afirmat că ''Germania a lucrat intens pentru a depăşi divergenţele şi a găsi soluţii pentru preocupările Poloniei şi Ungariei, menţinând în acelaşi timp mecanismul privind statul de drept aşa cum a fost convenit cu Parlamentul European''. Dar ''vom vedea astăzi dacă putem obţine unanimitatea'', a atenţionat ea.

Noul mecanism european de condiţionalitate, adoptat prin majoritate calificată în urma unei înţelegeri între Parlamentul European şi preşedinţia germană a Consiliului UE, permite suspendarea fondurilor europene în cazul unui stat membru atunci când Comisia Europeană consideră că acesta încalcă statul de drept, dacă statele membre aprobă prin majoritate calificată această măsură împotriva respectivei ţări.

Citește și: Cozmin Gușă dă vina pe Traian Băsescu, pentru eșecul PMP de la alegeri! ‘Băse cel vinovat’

Acuzând că acest mecanism nu are criterii clare şi poate fi folosit ca un instrument politic arbitrar de sancţionare a ţărilor care promovează politici neagreate la Bruxelles, guvernele polonez şi ungar au blocat prin veto pe 16 noiembrie bugetul multianual al UE pentru perioada 2021-2027 (de 1.074 de miliarde de euro) şi planul ''Next Generation'' care are la bază un fond de 750 de miliarde de euro din care statele membre vor accesa credite şi granturi.

De atunci, preşedinţia germană a Consiliului UE a negociat pentru a găsi o soluţie, un acord în acest sens fiind convenit între Berlin, Budapesta şi Varşovia.

Potrivit Reuters, liderii europeni ar urma să emită o declaraţie care va preciza că legătura dintre fondurile europene şi statul de drept va fi aplicată în mod obiectiv şi numai pentru a asigura folosirea corespunzătoare a acestor fonduri, nu pentru a sancţiona statele membre în baza unor evaluări separate privind statul de drept. Conform portalului ungar de ştiri Origo, citat joi de MTI, acordul "elimină oportunitatea de a pedepsi ţări în condiţii politice neclare, în special în legătură cu probleme legate de migraţie şi ideologia de gen".

Premierul ungar Viktor Orban a spus în faţa presei la sosirea la summit că această declaraţie trebuie să menţioneze clar că o condiţionare a accesării fondurilor UE de statul de drept trebuie aplicată în mod obiectiv şi numai pentru a proteja fondurile UE de corupţie şi folosire necorespunzătoare. ''Suntem la un inch de a obţine un consens'' la summit, crede premierul ungar, care a adăugat că ''astăzi luptăm pentru unitatea continentului nostru comun''.

Omologul său polonez Mateusz Morawiecki a precizat că în urma discuţiilor cu preşedinţia germană a Consiliului UE au rezultat ''concluzii care sunt o premisă pentru a avansa în acest proces''.

Un acord care să permită deblocarea bugetului multianual şi a planului de relansare este una din condiţiile pentru a se obţine un acord european legat de o propunere mai ambiţioasă privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 55% până în anul 2030, faţă de nivelul din 1990, obiectivul convenit la ora actuală fiind o reducere de numai 40%.

În cele două zile ale summitului liderii europeni vor mai discuta, printre altele, despre vaccinarea împotriva COVID-19, relaţiile cu Washingtonul sub noua administraţie a preşedintelui Joe Biden şi eventualele sancţiuni împotriva Turciei pentru forajele din Mediterana. Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat că se va evita la acest summit o discuţie îndelungată despre acordul post-Brexit, întrucât negocierile cu Londra sunt încă în derulare.