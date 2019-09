Ora de caligrafie i-a adus in aceeași bancă pe Mihai șora, Ocravoan Belu și Amalia Enache

Mihai Şora, Florin Gheorghiu, Cristian Gaţu, Octavian Bellu, Ana Barton, Mihaela Pellegrini, Alina Alexoi, Amalia Enache, Larisa Iordache şi Vali Moraru s-au întâlnit, miercuri, la prima Oră de caligrafie din acest an şcolar, cu băieţi şi fete care se pregătesc să devină sportivi de performanţă. Mesajul lor a fost: sportul şi şcoala trebuie să meargă foarte bine împreună, potrivit news.ro.

Aflată anul acesta la a treia ediţie, Ora de caligrafie este un eveniment organizat de PiArt Vision împreună cu Muzeul Naţional Cotroceni, în preajma începerii noului an şcolar.

"Faptul de a scrie citeţ e o dovada că îl respecţi pe cel care urmează să citească ceea ce ai scris. Dacă scrii neglijent, înseamnă că nu-ţi pasă de cel care vine acolo să vadă ce ai scris tu. Fiţi la fel de buni elevi, pe cum sunteţi buni sportivi. Cultivaţi-vă mintea şi corpul, "Mens Sana In Corpore Sano", cum spuneau strămoşii noştri”, le-a spus Mihai Şora copiilor veniţi la Ora de caligrafie.

Filosoful a evocat orele de sport din copilăria sa, care erau "reconfortante după atâta stat în bancă” şi îi ajutau pe copiii studioşi să fie "contemporani cu propria vârstă”.

"Mulţumesc tuturor celor care susţin acest demers în favoarea caligrafiei ca materie obligatorie în programa şcolară. Sportul şi educaţia nu sunt activităţi alternative, sportul este o parte necesară a educaţiei, la fel cum educaţia este necesară oricărui sportiv de performanţă”, a spus Liviu Jicman, directorul general al Muzeului Naţional Cotroceni.

Ora de caligrafie a fost susţinută în acest an de doamna învăţătoare Cristina Ciripoiu, de la Şcoala gimnazială "Sfinţii Constantin şi Elena” din Bucureşti, ea însăşi mama unui tânăr care face sport de performanţă.

"Sistemul de educaţie e în continuare precar. Naşte generaţii întregi de copii obosiţi, buimaci sau fără chef de învăţătură. Stau 6-7 ore la şcoală, fac meditaţii, pian, balet, 2-3 ore le consumă pentru teme. Iar cei care fac sport au în plus antrenamente, competiţii, cantonamente. E greu. Haideţi să facem să fie mai uşor. Mai deştept. Căci şcoala şi sportul trebuie să meargă împreună", a spus Călin Hera, co-founder PiArt Vision.

După ora de caligrafie propriu-zisă invitaţii, care au fost colegi de bancă ai copiilor, şi-au împărtăşit experienţa şi le-au spus copiilor de ce educaţia trebuie să ocupe un loc important în vieţile lor.

"În copilărie, foarte mult din timpul meu şi al colegelor de la lotul olimpic a fost ocupat cu antrenamentele. Dar am avut noroc de oameni foarte buni, care mi-au spus când şi cum să învăţ carte. Acum înţeleg de ce atunci antrenorii insistau mereu să ne facem temele. Asta m-a ajutat să fiu omul care sunt azi”, a mărturisit multipla campioană la gimnastică, Larisa Iordache.

Antrenorul Octavian Bellu a afirmat: "Sportul te formează social, prin spiritul de echipă, rezistenţa la efort, la durere, depăşirea situaţiilor grele, spontaneitate. Am avut mereu preocupare şi pentru educaţia gimnastelor. Au fost unele care au venit la lot în clasa întâi şi au plecat la 20 de ani. Iar atunci când au ajuns să dea bacalaureatul erau pregătite atât la învăţătură cât şi ca mari sportive”, a declarat cel considerat „cel mai de succes antrenor din lume”.

Florin Gheorghiu, marele şahist român care a fost egalul lui Bobby Fischer într-un meci memorabil, a oferit o soluţie: "În toată Europa, şahul se predă la şcoală şi acest lucru îi ajută foarte mult pe copii, le ordonează gândurile. Ar fi o idee foarte bună şi în România”, a spus marele maestru.

La rândul lui, Cristian Gaţu, despre care se spune că ar fi cel mai tehnic handbalist din lume, şi-a dezvăluit secretul: inteligenţa cultivată şi munca: "Am avut şansa să am doi părinţi jurnalişti, unul pe sport, celălalt pe economic, şi am negociat cu ei să mă lase să fac sport, cu condiţia să mă ţin de şcoală. Şi le-am făcut pe amândouă, încă din clasa întâi”, a spus multiplul campion.

Deşi nu au putut să vină la eveniment, marii noştri campioni Laura Badea şi Ivan Patzaichin au ţinut să le transmită participanţilor câteva gânduri. "Dragi copii, aveţi şansa ca, ajutaţi de profesori, susţinuţi de părinţi şi de comunitate, să deveniţi tot ceea ce vă doriţi în viaţă: să fiţi învingători!”, a scris Laura Badea. "Alegeţi-vă cu înţelepciune prieteniile, înconjuraţi-vă de oameni buni şi lucruri frumoase, nu vă lăsaţi doborâţi de nereuşite de moment şi, mai ales, urmaţi-vă visul”, a transmis Ivan Patzaichin.

Scriitoarea Ana Barton i-a încurajat pe copii: "Sportul îţi asigură echilibrul mental şi emoţional. V-o spun ca fostă sportivă de performanţă. Am făcut gimnastică, apoi baschet şi handbal şi eram olimpică la limba română”.