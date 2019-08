Oradea este al treilea oraş în cadrul proiectului de digitalizare Generaţia Tech

Mişcarea naţională de digitalizare ajunge şi în nord-vestul ţării, Oradea fiind cel de-al treilea oraş ales să participe în programul Generaţia Tech realizat de comunitatea Digital Nation, după Alba Iulia şi Piatra Neamţ, potrivit Agerpres.

"Trei oraşe româneşti au acces în acest prim an la programul de digitalizare gratuit oferit tinerilor români, proiect realizat cu o investiţie de jumătate de milion de dolari din partea Google.org. Oradea se alătură oraşelor Alba Iulia şi Piatra Neamţ, ca al treilea punct al campusului digital pe care comunitatea îl construieşte în ţară", se precizează în comunicatul Digital Nation.Tinerii orădeni de 15-24 ani care îşi doresc o carieră în digital sunt invitaţi să aplice pe site-ul Digital Nation. Aceştia pot alege din cele două specializări Generaţia Tech disponibile în acest prim an: IT Literacy, unde sunt învăţaţi bazele administrării digitale şi toate aspectele necesare unui job digital la birou, sau Learn to Code, unde sunt învăţaţi bazele programării şi cum să codeze aplicaţii web şi mobile basic. Fiecare specializare are o durată de 12 luni, la finalul cărora absolvenţii interesaţi sunt ajutaţi de echipa Digital Nation în găsirea de joburi digitale pe plan local.Potrivit sursei citate, specializările sunt disponibile complet gratuit participanţilor iar programul urmăreşte dezvoltarea competenţelor digitale a peste 300 de tineri români în primul an de desfăşurare.Specializările Generaţia Tech au la bază metodologia proprie de dezvoltare a Digital Nation, factorii diferenţiatori ai acesteia fiind mediul de lucru antrenant, folosirea platformelor digitale familiare participanţilor din social media, mentoratul de la specialişti din câmpul muncii, învăţarea aplicată şi colaborativă şi evenimentele şi întâlnirile fizice, pe plan local. Abordarea comunităţii a fost de altfel şi cea care a convins Google să se implice în proiect, proiectul fiind la momentul de faţă cea mai mare investiţie realizată de Google.org în Europa Centrală şi de Est.

'Am fost contactaţi de multe oraşe şi de mulţi actori din sfera privată, şi am primit foarte mult interes pentru Generaţia Tech. Oradea s-a departajat în cele din urmă ca având condiţii favorabile şi totodată o strategie la nivel de oraş care prioritizează digitalizarea, în sincron şi cu obiectivele comunităţii. Dacă anul acesta am avut capacitate doar pentru 3 judeţe, sperăm ca la anul să demarăm proiectul cu cât mai multe municipalităţi partenere', a declarat Paul Apostol, fondator Digital Nation.



Primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan, susţine că cest program se va integra în strategia locală' Realizează-te în Oradea !' (Make IT în Oradea), având scopul de a oferi o şansă reală tinerilor de a rămâne sau veni în Oradea.



"Ne bucură selecţia oraşului nostru în programul Digital Nation - Generaţia Tech. Suntem convinşi că acest program se va integra în strategia locală' Realizează-te în Oradea !' (Make IT în Oradea), având scopul de a oferi o şansă reală tinerilor de a rămâne sau veni în Oradea. Creşterea compentenţelor digitale şi intermedierea angajării în programe de stagii, joburi part time sau full time sunt măsuri concrete pentru dezvoltarea resursei umane locale", a declarat Ilie Bolojan, primarul municipiului Oradea.



Tinerii din Oradea care doresc să se înscrie la unul din cele două cursuri o pot face până în toamnă, pe site-ul comunităţii.



Ulterior aplicării, aceştia parcurg o testare online simplă, urmând să intre pe platformele online pentru parcursul de dezvoltare în cadrul specializării alese.