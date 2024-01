FOTO VIDEO - Oraşul ucrainean Pokrovsk, supus unui bombardament intens al forțelor ruse: cel puţin 11 morţi, între care 5 copii

"Ruşii au lovit regiunea cu rachete S-300, ucigând 11 persoane şi rănind altele opt. Lovitura principală a fost la Pokrovsk şi Rivne" (localitate situată în zona sa metropolitană), a indicat pe Telegram Vadim Filaşkin, guvernatorul părţii din regiunea Doneţk aflate sub control ucrainean.

El a difuzat fotografii arătând echipe de salvare acţionând în jurul unor resturi de clădiri. Lovitura, potrivit lui lui, a avariat şase case la Pokrovsk şi una la Rivne, în care se afla o familie de şase persoane.

Potrivit serviciilor de urgenţă, şase persoane, inclusiv doi copii, s-ar putea afla sub dărâmăturile a două clădiri afectate.

"Ruşii au lovit pur şi simplu clădiri de locuit obişnuite, case particulare", a denunţat preşedintele Volodimir Zelenski, asigurând că nicio lovitură rusă "nu va rămâne fără consecinţe".

Oraşul Pokrovsk, care avea 60.000 de locuitori înainte de război, fusese deja lovit de un bombardament puternic în august 2023, care a făcut nouă morţi şi 82 de răniţi.Oraşul este situat la aproximativ 50 km de linia frontului.

În alte zone ale Ucrainei, un adult şi doi copii au fost răniţi în urma unor bombardamente ruseşti asupra regiunii Herson, în sud, în timp ce o persoană a decedat la Toreţk, în apropiere de Bahmut, în est, iar o alta a fost ucisă la Nikopol (est), unde s-au înregistrat şi doi răniţi, potrivit autorităţilor din teren.

În teritoriile ocupate de Rusia, două persoane au fost ucise de bombardamente atribuitee ucrainenilor la Makiivka şi Gorlivka, în est, în timpul unui atac care a făcut mai mulţi răniţi, au declarat autorităţile locale instalate de Moscova.

