Ludovic Orban vorbește despre DEMITEREA sa și despre ședința SECRETĂ convocată de Vasile Blaga: 'Nu au niciun fel de legătură cu realitatea'

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, referitor la întâlnirea de miercuri din Modrogan a lui Vasile Blaga cu foștii pedeliști, că sediul partidului este deschis pentru întrunirea tuturor liberalilor, catalogând posibilă lipsă de susținere a sa la șefia PNL ca "simple speculații de presă".

"Sediul PNL este deschis pentru întrunirea membrilor PNL, indiferent cine sunt membri partidului. (...) Sunt convins că sunt simple speculaţii de presă. La ora actuală PNL este coerent, extrem de ferm în acţiunea de opoziţie faţă de majoritatea guvernamentală şi extrem de bine ancorat astăzi în procesul de construcţie al unei alternative credibile la modul în care este guvernată România astăzi. Să lăsăm timpul să arate că toate speculaţiile care au apărut de o lună jumătate privitoare la eventuale frământări şi dispute care există în partid sunt invenţii care nu au niciun fel de legătură cu realitatea", a afirmat liderul PNL, Ludovic Orban, la finalul ședinței Biroului Executiv al partidului.

Citește și: Lovitură de proporții pentru Liviu Dragnea! Acest magazin a fost închis – Familia liderului PSD a pierdut o sumă uriașă

Acesta a adăugat că fostul co-președinte al PNL, Vasile Blaga, este în relații foarte bune cu restul colegilor și se implică în lucrurile care se întâmplă în formațiune.

Întrebat dacă este deschis ideii organizării unui Congres, Orban a răspuns: "Un Congres se organizează când este necesar. PNL a avut un congres în urmă cu un an. La acest Congres s-au adoptat o moţiune care reprezintă programul politic, obiectivele PNL (...), s-a ales o conducere fără drept de apel, iar de la congres până astăzi PNL este partidul care a crescut cel mai mult, care şi-a construit o identitate din ce în ce mai evidentă, şi-a îndeplinit misiunea de principal partid de opoziţie, ca atare nu văd absolut niciun motiv serios pentru a pune la îndoială eficacitatea şi mai ales angajamentul actualei conduceri în îndeplinirea mandatului care i-a fost acordat la Congres."

Citește și: Economistul Florin Cîțu denunță „Găinăria fiscală Dragnea Vâlcov”! „Au sărit calul”

Senatorul PNL, Viorel Badea, a declarat că Vasile Blaga se va întâlni, miercuri, cu foștii pedeliști, pentru a transmite un mesaj de unitate a partidului.

"Este practic o ședință de consultări. Domnul Blaga este unul dintre foștii lideri ai partidului, a fost co-președinte al PNL. Vrem să mergem pe un mesaj de unitate în partid. Să nu uităm că mare parte din actualii primari ai PNL sunt din fostul PDL. Bineînțeles că o asemenea consultare este necesară în condițiile în care au apărut știri care, din punctul meu de vedere, au încercat să dezbine PNL. Această consultare este foarte binevenită, ținând de necesitatea unității PNL", a afirmat Viorel Badea.

Citește și: Începutul sfârșitului! O primă mutare care ar putea conduce la concedierea tuturor angajaților McDonald’s

Întrebat care va fi poziția vechilor membri ai PDL față de Ludovic Orban, în condițiile în care apar informații, pe surse, potrivit cărora tot mai mulți liberali sunt nemulțumiți?, senatorul PNL a replicat: "Partea interesantă este că spun pe surse și nu o spun oficial și mie îmi dă o senzație de inconfort, dar poziția noastră va fi una de unitate. Noi am ales un președinte al PNL acum un an, un președinte care din punctul nostru de vedere performează, are mesaj, iar din acest moment eu consider că adevăratul nostru adversar este PSD, nicidecum colegi din PNL sau partide din Opoziție".

Acesta a adăugat că Vasile Blaga i-a chemat pe liberalii din fosta aripă a PDL "în calitate de prieten dar și de fost lider al PNL" și că în partid "foștii președinți se bucură în continuare de un respect excepțional", iar membri formațiunii tin cont de discuțiile și de sfaturile pe care le dau foștii lideri.

Citește și: Oreste anunță potopul! Înscenarea prin care a fost transformat într-un „Pablo Escobar de Dâmbovița”

Badea a adăugat că, în cadrul întâlnirii de miercuri, Blaga va discuta cu liberalii despre "problemele din organizațiile lor și cum ne organizăm mai bine pentru viitoarele alegeri europarlamentare"

Chestionat dacă Vasile Blaga ar trebui să se regăsească pe lista candidaților la alegerile europarlamentare, Viorel Badea a răspuns: "Eu consider că orice fost președinte al PNL ar putea să fie pe o listă la europarlamentare".

Citește și: De azi e oficial! Ce s-a deschis într-unul dintre cele mai mari mall-uri din Capitală

Suse politice au declarat pentru MEDIAFAX că fostul co-președinte al PNL, Vasile Blaga, i-a chemat pe liderii organizațiilor din aripa ex-PDL la sediul partidului din Modrogan, în această miercuri, ora 16.00, la o întânire unde vor conveni asupra susținerii lui Ludovic Orban la șefia formațiunii.

Sursele politice au precizat că la întâlnirea în urma căreia mesajul foștilor democrat-liberali va fi unul de unitate în jurul susținerii președintelui PNL, Ludovic Orban, vor participa Raluca Turcan – lider PNL Sibiu, Daniel Buda – lider PNL Cluj, dar și Mircea Hava – lider PNL Alba.

Citește și: Lovitură de proporții pentru Liviu Dragnea! Acest magazin a fost închis – Familia liderului PSD a pierdut o sumă uriașă

Pe lângă o parte din liderii filialelor PNL din Ardeal vor fi prezenți și câțiva șefi ai organizațiilor liberale din Moldova. Printre aceștia se numără deputatul PNL de Suceava, Ioan Bălan - coordonator al PNL Iași, fostul senator PNL de Suceava, Gheorghe Flutur. De asemenea, la întâlnire e posibil să ajungă și deputatul Cătălin Predoiu.

Foștii pedeliști vor discuta și despre listele candidaților PNL pentru alegerile europarlamentare din luna mai a anului viitor, stalindu-se în partid să existe paritate în reprezentarea pe liste, au relatat sursele politice. Astfel, aripa ex-PDL va avea cinci nominalizări, iar cea a vechiului PNL tot cinci candidați.

Citește și: Economistul Florin Cîțu denunță „Găinăria fiscală Dragnea Vâlcov”! „Au sărit calul”

Potrivit surselor citate, pe lista candidaților la europarlamentare vor figura Mircea Hava, Ilie Bolojan, Vasile Blaga, Daniel Buda, Ludovic Orban, Siegfried Mureșan și Marian Jean Marinescu. Este foarte probabil ca actualul europarlamentar Cristian Bușoi să nu se mai regăsească printre nominalizați, au mai spus sursele politice. Bușoi, lider al PNL București nu mai este dorit de conducerea partidului și de președintele liberal, Ludovic Orban, nici la șefia acestei organizații, în contextul eșecurilor la alegerile locale și parlamentare.

Întâlnirea de miercurea viitoare a lui Vasile Blaga cu foștii pedeliști vine pe fondul unei ședințe tensionate a Biroului Politic Național al PNL de luni, unde câțiva liberali l-au criticat pe Ludovic Orban pentru direcția în care se îndreaptă partidul, potrivit surselor politice ale MEDIAFAX. La reuniunea de luni, Orban le-a reproșat acestor liberali că nu vin cu soluții și în loc facă opoziție la PSD, se ocupă cu subminarea din interior a formațiunii.

Citește și: Începutul sfârșitului! O primă mutare care ar putea conduce la concedierea tuturor angajaților McDonald’s

În cadrul BPN de lunea trecută, liberalii au stabilit convocarea Consiliului Național pe data de 4 august. Liderul liberal, Ludovic Orban, a declarat atunci că nu a fost încă stabilit locul desfășurării evenimentului, care ar putea fi Alba Iulia sau București.