Orban, despre starea de urgență: Există posibilitatea plafonării unor prețuri

Premierul Ludovic Orban a declarat duminica, intr-o declaratie de presa transmisa video de la Vila Lac 1, acolo unde se afla in autoizolare, ca intrarea Romaniei in stare de urgenta, decret care urmeaza sa fie emis saptamana viitoare de presedintele Klaus Iohannis, ar putea contine masuri precum plafonarea unor pretuiro.

„Din pacate am vazut foarte multe informatii difuzate in mod iresponsabil despre eventualele masuri care ar urma sa fie adoptate in cazul starii de urgenta. Incredintez cetatenii romani ca vom lua doar acele masuri absolut necesare limitarii infectiilor. Este nevoie acuta de materiale, echipamente, substante, medicamente”, a zis Orban.

Premierul a anticipat că o altă măsură care este posibilă să fie luată, după un studiu foarte atent, este măsura de "a limita creşterile preţurilor la medicamente şi la astfel de produse, care sunt foarte căutate în momentul de faţă, pentru a nu permite o speculă cu aceste produse".

"Şi există această posibilitate de a plafona preţurile la anumite produse absolut necesare, cum sunt măşti, cum sunt mănuşi, echipamente de protecţie, dezinfectanţi, biocide şi alte categorii de produse", spus Orban.

„Exista si posibilitatea de rechizitii daca vom avea nevoie de spatii de carantina”, a mai indicat premierul.

Potrivit acestuia, toate masurile se vor regasi in decretul prezidential care va fi emis de Klaus Iohannis.

Premierul Ludovic Orban a declarat că Guvernul va încerca, prin măsurile care vor fi incluse în cadrul stării de urgenţă, să limiteze la maximum afectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

"Orice măsură care va fi inclusă în cadrul stării de urgenţă va fi o măsură pe care noi o vom considera absolut necesară şi vom încerca să limităm la maximum eventualele drepturi şi libertăţi care să fie afectate în cadrul stării de urgenţă", a precizat Ludovic Orban, duminică, într-o conferinţă de presă online.

Premierul a precizat că, după anunţul preşedintelui Klaus Iohannis privind instituirea stării de urgenţă, a cerut miniştrilor să vină cu propuneri de măsuri care să fie introduse în planul aferent decretului prezidenţial.

"Am văzut foarte multe informaţii difuzate în mod iresponsabil despre eventualele măsuri care ar urma să fie adoptate în cadrul stării de urgenţă. La solicitarea preşedintelui, am cerut fiecărui ministru responsabil care are nevoie de măsuri speciale care să fie introduse în planul de măsuri aferente decretului prezidenţial prin care se instituie starea de urgenţă să vină cu aceste măsuri şi vreau să încredinţez cetăţenii români că vom lua doar acele măsuri care sunt absolut necesare. Am să vă dau numai câteva exemple. Se ştie că e o nevoie acută de materiale, de echipamente, de substanţe, de medicamente, echipamente de protecţie, pentru care există în momentul de faţă o dificultate foarte mare în obţinerea lor, datorită cererii crescute din partea tuturor statelor pentru astfel de materiale. Avem nevoie de proceduri de achiziţii rapide, imediate, prin negociere directă, de fiecare dată când avem posibilitatea de a încheia contracte prin care să obţinem astfel de produse, de echipamente, care sunt absolut necesare pentru funcţionarea întregului dispozitiv care se luptă împotriva acestui virus", a afirmat Orban.

El a adăugat că, de asemenea, e nevoie de măsuri care să întărească toate instituţiile care sunt în prima linie a bătăliei.

"Întărirea direcţiilor de sănătate publică, întărirea tuturor structurilor din cadrul Ministerului de Interne, întărirea capacităţii spitalelor de a primi pacienţi şi de a furniza serviciile de sănătate, care sunt absolut necesare", a spus Orban.