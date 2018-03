Orban iese la rampă cu un atac FURIBUND: 'Obraznicia, mitomania şi dispreţul faţă de oameni au devenit brand Tăriceanu'

Declaraţiile preşedintelui Senatului cu privire la acciza la carburant par că l-au scos din sărite pe liderul PNL. Orban se declară revoltat de afirmaţiile lui Tăriceanu şi îl caracterizează în termeni duri pe şeful ALDE. "Obraznicia, mitomania si dispretul fata de oameni au devenit brand Tariceanu", scrie Orban pe pagina sa de Facebook.

Citeşte şi: REVOLTĂ totală! Reacţii DURE, după 'plagiatul' lui Dacian Cioloş: 'E metoda de ANIHILARE a oricărei mişcări reale, necreate în LABORATOARE ideologice...'

"REVOLTATOR

Obraznicia, mitomania si dispretul fata de oameni au devenit brand Tariceanu. Iata ce raspunde acesta, intrebat fiind despre cresterea pretului la carburanti: " Preturile nu le stabileste guvernul. Se stabilesc pe cerere si oferta. Am vorbit ieri pe tema inflatiei. Isarescu a dat explicatii cuprinzatoare. Asa avem explicatii pe evolutia unor preturi."

Cum sa minti in halul asta si sa iti imaginezi ca te mai crede cineva? Oare nu toata lumea stie ca pretul la carburanti a crescut doar datorita reintroducerii supraaccizei de guvernul pilotat de Dragnea si Tariceanu? Si asta in conditiile in care eliminarea supraaccizei a fost o promisiune de baza in campania electorala!", scrie Ludovic Orban pe Facebook.