Orban îl AMENINȚĂ pe Cîțu: Modul de validare a noilor miniștri va ajunge pe masa CCR

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, apreciază că modul în care vor fi validaţi noii miniştri, după plecarea USR, precum şi dacă acest lucru implică un vot de încredere pentru întregul Cabinet vor fi subiecte tranşate de Curtea Constituţională.

"Conform prevederilor constituţionale, la expirarea termenului de 45 de zile - termenul constituţional maxim - prevăzut pentru asigurarea conducerii unui minister printr-un interimar, premierul are obligaţia să vină în Parlament, în cazul în care se face o remaniere cu schimbarea configuraţiei politice. Dacă cei şase miniştri care şi-au dat demisia de la USR PLUS nu sunt înlocuiţi de miniştri USR, ci vor fi candidaţi din alte formaţiuni politice, aceşti candidaţi vor trebui să treacă prin Parlament, iar premierul trebuie să se prezinte în faţa Parlamentului. (...) Nu există deocamdată un precedent prin care un premier care a propus o remaniere cu schimbarea configuraţiei politice să nu fi obţinut numărul necesar de voturi, adică majoritatea deputaţilor şi senatorilor. Sigur, sunt diverse puncte de vedere care sunt exprimate de constituţionalişti. Eu aş prefera să nu-mi exprim un punct de vedere legat de acest subiect, deşi am un punct de vedere. Cel mai probabil, se va ajunge la Curtea Constituţională, dacă mă întrebaţi pe mine. Aşa presimt, că se va ajunge la Curtea Constituţională", a declarat Orban la Palatul Parlamentului, scrie Agerpres.

Totodată, el a atras atenţia că în acest interval, ministerele vor rămâne fără conducere, nefiind posibilă numirea unor interimari. Potrivit liderului PNL, termenul de înlocuire a miniştrilor este 16 octombrie.

Orban a subliniat că trebuie să înceteze "cât mai repede" criza politică, deoarece creează "grave prejudicii" plan intern, dar şi imaginii României.

"Într-o astfel de situaţie, contează mai puţin cine e vinovat. Problema este ca cine are de făcut demersuri pentru soluţionarea crizei să facă aceste demersuri. Şi premierul, şi preşedintele, şi USR PLUS, poate... Practic, soluţionarea crizei este obiectivul meu principal. (...) Sunt partizanul categoric al refacerii coaliţiei de guvernare", a spus el.

Premierul Florin Cîţu a declarat, sâmbătă, că va cere Parlamentului un vot doar pentru validarea miniştrilor ce urmează să fie numiţi pe portofoliile care au aparţinut USR PLUS, nu un vot de încredere pentru întregul Cabinet.

"Eu voi respecta Constituţia şi suntem în procedură de remaniere. Constituţia spune foarte clar că mergi pentru votul miniştrilor, nu pentru votul întregului Guvern", a spus Cîţu înaintea şedinţei Biroului Politic Naţional al PNL, întrebat dacă ia în calcul să meargă în Parlament pentru un vot de încredere.

El a adăugat că, în cazul în care propunerile de miniştri pe care le va face vor pica la vot în Parlament, va face alte propuneri şi nu va demisiona din funcţia de premier.